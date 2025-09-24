Леонардо Ди Каприо: Это своевременная сатира 24.09.2025, 14:19

Леонардо Ди Каприо

Актер рассказал о новом фильме «Битва за битвой».

Леонардо Ди Каприо представил свой новый боевик «Битва за битвой», назвав его «сложным, но очень важным фильмом о человечности». По словам актера, в центре картины — поляризация общества и экстремизм с обеих сторон, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Фильм рассказывает историю Боба Фергюсона (Ди Каприо) и его жены Перфидии Беверли-Хиллс (певица Тейана Тейлор). Они — любящая, но испытывающая трудности пара, которая участвует в рискованных гуманитарных миссиях в современном США.

После того как Перфидия исчезает вскоре после родов, Боб меняет личность и уходит «в подполье», чтобы самостоятельно воспитывать ребенка. Через 16 лет враг возвращается за местью, и Бобу предстоит спасти похищенную дочь.

По словам Ди Каприо, фильм не навязывает политические убеждения, а является сатирой с обеих сторон, что делает его особенно актуальным в сегодняшнем мире.

Режиссером и сценаристом картины выступил Пол Томас Андерсон, известный по фильмам «Лакричная пицца» и «Ночи в стиле буги». Ди Каприо отметил гибкость Андерсона и способность изменять целые сцены по предложению актеров, хотя режиссер тщательно отбирает идеи для реализации.

Фильм выпускает студия Warner Bros. Критики высоко оценили картину — на сайте Rotten Tomatoes фильм получил 97% положительных отзывов, отмечая уникальный стиль Андерсона и актуальность сюжета.

Премьера «Битвы за битвой» состоится в эту пятницу.

