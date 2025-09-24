закрыть
24 сентября 2025, среда, 14:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Леонардо Ди Каприо: Это своевременная сатира

  • 24.09.2025, 14:19
Леонардо Ди Каприо: Это своевременная сатира
Леонардо Ди Каприо

Актер рассказал о новом фильме «Битва за битвой».

Леонардо Ди Каприо представил свой новый боевик «Битва за битвой», назвав его «сложным, но очень важным фильмом о человечности». По словам актера, в центре картины — поляризация общества и экстремизм с обеих сторон, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Фильм рассказывает историю Боба Фергюсона (Ди Каприо) и его жены Перфидии Беверли-Хиллс (певица Тейана Тейлор). Они — любящая, но испытывающая трудности пара, которая участвует в рискованных гуманитарных миссиях в современном США.

После того как Перфидия исчезает вскоре после родов, Боб меняет личность и уходит «в подполье», чтобы самостоятельно воспитывать ребенка. Через 16 лет враг возвращается за местью, и Бобу предстоит спасти похищенную дочь.

По словам Ди Каприо, фильм не навязывает политические убеждения, а является сатирой с обеих сторон, что делает его особенно актуальным в сегодняшнем мире.

Режиссером и сценаристом картины выступил Пол Томас Андерсон, известный по фильмам «Лакричная пицца» и «Ночи в стиле буги». Ди Каприо отметил гибкость Андерсона и способность изменять целые сцены по предложению актеров, хотя режиссер тщательно отбирает идеи для реализации.

Фильм выпускает студия Warner Bros. Критики высоко оценили картину — на сайте Rotten Tomatoes фильм получил 97% положительных отзывов, отмечая уникальный стиль Андерсона и актуальность сюжета.

Премьера «Битвы за битвой» состоится в эту пятницу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников