Неожиданный позитивный Трамп Владимир Фесенко

24.09.2025, 14:24

1,806

На болотах уже завыли.

Первые отзывы о встрече президентов США и Украины на полях Генассамблеи ООН со стороны самих ее участников являются безоговорочно положительными. Такой вывод можно сделать и из оценок президента Зеленского, и особенно из заявлений Трампа, в частности, и из его сообщения в «Truth Social». Пожалуй, это была самая позитивная встреча и разговор Трампа с Зеленским за все время второго президентства Трампа.

Такой позитивной риторики в отношении Украины мы со стороны Трампа еще никогда не слышали. Достаточно сравнить «у вас нет козырей» и «Украина может вернуть всю свою территорию в первоначальном виде». Какой огромный эмоционально-политический разрыв между атмосферой и заявлениями на встрече в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля 2025 года и на переговорах Трампа и Зеленского на полях Генассамблеи ООН. А прошло всего полгода.

Какой-то неожиданный Трамп нам появился в Нью-Йорке. Некоторые американские СМИ уже пишут, что Трамп кардинально изменил свою позицию относительно войны в Украине. Пока не будем спешить с выводами. Трамп есть Трамп, и мы уже неоднократно видели перепады его настроений и политических позиций. Тем не менее очевидна положительная тенденция в отношении президента США к Украине.

Что же произошло?

В первую очередь это результат системной работы Зеленского, его Офиса и всей украинской дипломатии, которая работает на американском направлении. В подготовке этой встречи, кстати, участвовала и новый посол Украины в США Ольга Стефанишина. На положительный результат работали и наши друзья в окружении Трампа. Обращу внимание, что одна из первых встреч Зеленского в Нью-Йорке была с генералом Китом Келлогом. И это тоже была подготовка к встрече с Трампом.

Нынешний разговор Трампа и Зеленского в Нью-Йорке — это уже пятая встреча президентов США и Украины за время второго президентства Трампа. Думаю, что в мире есть немного государственных лидеров, с которыми так часто встречался Трамп. Но для нас важно другое — эта регулярная и упорная работа все же дает свой результат. Пока этот результат ограниченный и предварительный, но позитивные изменения в позиции Трампа к Украине очевидны.

Президента США, своеобразный риторический способ воздействия на Путина. При этом он избегает антироссийской риторики и не дает обещаний об усилении санкционного давления на Россию. Сигнал, который он посылает Кремлю достаточно прост: ваши экономические дела плохи и даже ухудшаются; если вы не согласитесь на реальные мирные переговоры о завершении войны в Украине, я могу помочь Европе и Украине в войне против России. Обратите внимание, как написал Трамп в своей социальной сети: «При условии времени, терпения и финансовой поддержки Европы и особенно НАТО восстановление границ, с которых началась эта война, вполне возможно». Он здесь не упоминает США, но намекает, что ход войны может и измениться.

В данном случае нам не стоит снова попадать в ловушку завышенных ожиданий от Трампа. Речь не идет о намерении Трампа изменить ход войны в пользу Украины, это скорее предупреждение Путину и риторическое давление на Россию. Пока только риторическое, и этого может быть мало.

Но на болотах уже завыли. Поэтому сейчас надо смотреть, как ответит Путин. Вполне вероятно, что кроме демонстрации силы Кремль вновь предложит новые псевдомирные инициативы и возобновление переговоров США и РФ на высшем уровне.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

