Товарные знаки сети магазинов «Буслік» продали 24.09.2025, 14:30

Кто покупатель.

Товарные знаки обанкротившейся белорусской сети детских магазинов «Буслік» нашли нового владельца. Как сообщает Office Life, на аукционе в Минске права на 30 брендов компании «ДПМ» были проданы за 39 тысяч рублей при стартовой цене 74,2 тысячи.

Покупателем стала компания Lemon Invest, принадлежащая Сергею Мисяченко — предпринимателю, который когда-то создал сеть «Буслік».

Мисяченко объяснил, что приобрёл товарные знаки, чтобы направить вырученные средства на погашение долгов перед бывшими сотрудницами, находящимися в отпуске по уходу за ребёнком. По его словам, основную часть задолженности по зарплате уже выплатили, но остаётся долг по пособиям свыше 66 тысяч рублей.

