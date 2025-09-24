закрыть
24 сентября 2025, среда, 14:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Товарные знаки сети магазинов «Буслік» продали

  • 24.09.2025, 14:30
Товарные знаки сети магазинов «Буслік» продали

Кто покупатель.

Товарные знаки обанкротившейся белорусской сети детских магазинов «Буслік» нашли нового владельца. Как сообщает Office Life, на аукционе в Минске права на 30 брендов компании «ДПМ» были проданы за 39 тысяч рублей при стартовой цене 74,2 тысячи.

Покупателем стала компания Lemon Invest, принадлежащая Сергею Мисяченко — предпринимателю, который когда-то создал сеть «Буслік».

Мисяченко объяснил, что приобрёл товарные знаки, чтобы направить вырученные средства на погашение долгов перед бывшими сотрудницами, находящимися в отпуске по уходу за ребёнком. По его словам, основную часть задолженности по зарплате уже выплатили, но остаётся долг по пособиям свыше 66 тысяч рублей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников