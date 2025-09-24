Товарные знаки сети магазинов «Буслік» продали
Кто покупатель.
Товарные знаки обанкротившейся белорусской сети детских магазинов «Буслік» нашли нового владельца. Как сообщает Office Life, на аукционе в Минске права на 30 брендов компании «ДПМ» были проданы за 39 тысяч рублей при стартовой цене 74,2 тысячи.
Покупателем стала компания Lemon Invest, принадлежащая Сергею Мисяченко — предпринимателю, который когда-то создал сеть «Буслік».
Мисяченко объяснил, что приобрёл товарные знаки, чтобы направить вырученные средства на погашение долгов перед бывшими сотрудницами, находящимися в отпуске по уходу за ребёнком. По его словам, основную часть задолженности по зарплате уже выплатили, но остаётся долг по пособиям свыше 66 тысяч рублей.