«Положение патовое»: Z-блогеры открыто заявили о поражении России в войне

Украинские дроны уничтожают нефтяной фундамент российской экономики.

Из-за тотального доминирования дронов в небе на фронте наметился стратегический тупик, когда ни одна из сторон не может добиться значимых успехов. А поскольку российская армия пытается активно наступать, именно она несет более тяжелые потери. Так ситуацию на фронте характеризуют в российском Z-сообществе, пишет УНИАН.

Бывший глава «Роскомоса», а ныне сенатор Дмитрий Рогозин, который якобы командует каким-то подразделением российской армии, выразил мнение, что обе армии достигли паритета в силах и средствах, что делает невозможным стратегически успешное наступление. Он констатировал, что техника и пехота уничтожается уже 20 км от линии фронта.

«Вот он тупик-то в чем, в чем проблема позиционной войны. То есть силы примерно равны по оснащенности, по подготовленности, даже по мотивации», — заявил Рогозин в интервью российским пропагандистам.

На заявление Рогозина отреагировал один из основателей террористической группировки «ДНР» Павел Губарев. В своем Телеграм-канале он акцентировал, что в описанных Рогозиным условиях наступает именно российская армия, тогда как ВСУ обороняются.

«Таким образом, мы несем несоизмеримо бОльшие потери. ВСУ такой расклад вполне устраивает, поэтому никакой мир украинцам не нужен, их все устраивает. А с учетом эффективной работы по ключевым НПЗ (уничтожено 26% мощностей) сложившаяся ситуация им стратегически выгодна», – написал он.

Губарев раскритиковал российскую пропагандистскую машину, которая «продолжает вводить общество в заблуждение» баснями о том, что российские оккупанты «перемалывают» ВСУ и что Украина уже на грани поражения.

«Тогда как положение патовое и фактически является поражением [России]. Возможность закончить СВО победой при сохранении колониальной системы власти в России отсутствует!» – написал бывший соратник Игоря Гиркина-Стрелкова.

