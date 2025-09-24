В Могилеве показали самые креативные студенческие шпаргалки
- 24.09.2025, 14:49
Люди удивляются смекалке учащихся.
В Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий в Могилеве открыли выставку… шпаргалок! На выставке собрали самые необычные «шпоры», которые преподаватели успели отобрать, заметил Telegram-канал «Хартия-97%».
В соцсетях студенты и выпускники уже активно обсуждают:
«В моё время достаточно просто было сидеть на первой парте и спокойно списывать с обычных шпор, пока преподаватель стоял в конце класса»,
— пишет один из комментаторов.
Другой добавляет:
«Если шпора написана от руки — можно сразу ставить зачёт. Человек явно готовился, и усердно!»
А кто-то особенно впечатлился креативом:
«А с этикеткой на бутылке — прям реально круто!»