24 сентября 2025, среда, 14:53
В Могилеве показали самые креативные студенческие шпаргалки

  • 24.09.2025, 14:49
В Могилеве показали самые креативные студенческие шпаргалки

Люди удивляются смекалке учащихся.

В Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий в Могилеве открыли выставку… шпаргалок! На выставке собрали самые необычные «шпоры», которые преподаватели успели отобрать, заметил Telegram-канал «Хартия-97%».

В соцсетях студенты и выпускники уже активно обсуждают:

«В моё время достаточно просто было сидеть на первой парте и спокойно списывать с обычных шпор, пока преподаватель стоял в конце класса»,

— пишет один из комментаторов.

Другой добавляет:

«Если шпора написана от руки — можно сразу ставить зачёт. Человек явно готовился, и усердно!»

А кто-то особенно впечатлился креативом:

«А с этикеткой на бутылке — прям реально круто!»

