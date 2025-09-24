ЕС и Британия готовы отдать замороженные активы РФ Украине 24.09.2025, 14:52

Часть доходов от замороженных средств уже поступает Киеву.

После более чем трех лет колебаний Европа и Великобритания близки к решению о задействовании более $300 млрд замороженных российских активов в пользу Украины, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Ранее главным опасением было подрыв доверия к европейской финансовой системе. Конфискация активов могла отпугнуть инвесторов и ослабить евро. Кроме того, ожидались неизбежные судебные иски со стороны России. Однако затянувшаяся война и прекращение прямой финансовой помощи со стороны США заставили ЕС искать новые источники поддержки Киева.

Сейчас Евросоюз рассматривает схему, при которой российские активы будут использоваться как залог или напрямую направляться на покупку специальных облигаций. Это обеспечит стабильный денежный поток Украине. Формально Россия останется владельцем счетов, но не сможет ими распоряжаться, теряя средства из-за инфляции.

Часть доходов от замороженных средств уже поступает Украине: в 2023 году через бельгийскую клиринговую систему Euroclear Киев получил около €6,9 млрд процентов.

Ранее Германия и другие ключевые страны ЕС выступали против подобных мер, опасаясь удара по финансовой стабильности. Но под давлением США и внутренних политических факторов Берлин изменил позицию. Великобритания, на чьей территории заморожено около $30 млрд российских активов, намерена присоединиться к инициативе.

Россия уже заявила о готовности оспаривать подобные шаги в судах и, в ответ, удерживает зарубежные активы западных компаний, оцениваемые примерно в $20–24 млрд.

В ЕС уверены, что замороженные средства должны пойти на оборону и восстановление Украины, а также стать символом того, что агрессор заплатит за разрушения.

