«У нас пустует пять квартир в подъезде» 1 24.09.2025, 15:09

3,146

Как живут минчане в кварталах около Комаровки.

Не секрет, что в районе Комаровского рынка долгое время было большое болото. Ровно сто лет назад власти начали его осушать. А уже после войны здесь появилась жилая застройка. Без многих здешних домов – «кукуруз», «цента» и «доллара» – Минск трудно представить. Квартиры тут получали деятели культуры науки, чиновники, а также простые рабочие.

Сейчас квартал в границах улиц Веры Хоружей – Максима Богдановича – Сурганова – Куйбышева по большей части состоит из девятиэтажек и брежневок. Внутри очень много зелени, есть детские сады, школы. С одной стороны располагается рынок, с другой – парк Дружбы народов. В ближайшем будущем в районе появится и метро. Журналисты Realt.by прошлись по дворам и поговорили с местными о жизни здесь.

Это сейчас район вокруг Комаровского рынка находится у центра города. Еще в начале 20 века тут была окраина. В здешней деревне Комаровка проживало бедной население, а вместо парка Дружбы народов и площади Бангалор простиралось болото в 220 гектаров.

Впервые оно упоминается в 1552 году. В 1911-м власти приняли решение поставить станцию, которая бы помогла изучить трясину. А через 14 лет приступили к осушению.

После этого жизнь здесь начала кардинально меняться. Так, в 30-е власти активно возводили предприятия. Например, открылась фабрика игрушек «Возрождение». Позже на ее месте появится завод «Ударник». Практически в то же время возникает Минская фабрика мягкой мебели. Довольно значимым для города стала закладка трамвайных путей, которые тоже шли около района Комаровка.

Так небольшая деревня с болотом превращалась в развивающийся район, куда съезжались со всего города. В 1979 году поводов стало еще больше, ведь тогда заработал Комаровский рынок. Он был самым большим в БССР. Место под него тоже выбрали неслучайно, ведь еще до военного времени тут стояли прилавки с различной продукцией.

«У нас пустует пять квартир в подъезде»

Застраивать Комаровку жилыми домами начали уже после войны. В границах улиц Веры Хоружей – Максима Богдановича – Сурганова – Куйбышева они появились в 70-х. Здесь одновременно строили жилье и для элиты, и для простых рабочих. Настоящей знаменитостью стали высотки-«кукурузы» – это первые монолитно-каркасные дома в стране. На их возведение потребовалось 30 лет.

В глубине дворов расположились еще два необычных дома: «доллар» и «цент». Квартиры в этих статусных многоэтажках получали деятели культуры, работники Академии наук и военные. Все остальную площадь заняли пятиэтажные брежневки и девятиэтажные панельки.

Наталью журналисты встретили около брежневки № 64/2, когда та собрала около себя десятки голодных голубей. В двухкомнатную квартиру она переехала вместе с мужем около 15 лет. До этого жила в хрущевке на Карла Либкнехта.

– Мы смотрели разные варианты, но этот район нам показался самым уютным и тихим. С мужем мы были знакомы с 1975 года. Его мать была против наших отношений, но мы все равно продолжали встречаться. Оформить брак смогли только после ее смерти. Я уже была на пенсии к тому времени. Да, ждала все это время, любила. Грустно, что вместе смогли прожить только 10 лет. Он умер.

В то время за квартиру они отдали 34 000$. Женщина считает, что сейчас ее жилье продалось бы в два раза дороже.

– Старики потихоньку уходят, но, знаете, молодежь не спешит заезжать. У нас пустует пять квартир в подъезде. Кто-то полгода назад собирался продавать, но – тишина. Хотя, говорят, пик сейчас. Может ждут, когда у нас капремонт пройдет или метро достроят, тогда и ценник выше поставить можно, – рассуждает женщина.

Сама она своей квартирой очень довольна. Говорит, что разница с хрущевкой ощутимая.

– Во-первых, комнаты чуть больше и все изолированные. Тут и раздельный санузел. Еще одно преимущество брежневок – большие окна. Дворы все зеленые, поэтому виды радуют.

От шума дороги брежневки ограждают девятиэтажки, беспокоит лишь строительство линии метро, но не из-за шума.

– Все огорожено, приходится много обходить, чтобы добраться до магазинов. Их, кстати, хватает. Самый большой выбор, конечно, на Комаровском рынке, но я туда хожу редко, только за ягодами, так как цена и качество сильно отличаются. За овощи готова чуть переплатить в магазинах.

Женщина довольна и своими соседями. Все интеллигентные и порядочные люди. В этих домах квартиры получали строители. Она часто слышит от местных истории о том, как они застраивали город.

«Дождемся открытия метро и съедем в другое место»

Дворы действительно утопают в зелени. Около подъездов растет столько цветов, что и в Ботанический сад ходить не нужно. Тут есть розы, пионы, сейчас же цветут флоксы и гортензии.

Такая растительность требует ухода. Местные жители говорят, что косят траву регулярно. Заметили, что в вечернее время на улочках темновато. Если не знать местность, можно зацепиться за корни деревьев и что-то себе разбить.

– Да, вечером света поубавилось. На каждом доме по одному фонарю работает, где-то вообще через один. Выхожу гулять с собакой и бывает даже страшновато. Но в целом у нас довольно спокойно, постоянно ходят патрульные, – делится Юлия.

Собачников встречается достаточно много, но специальных мест во дворах для выгула питомцев нет. Женщина говорит, что люди к собакам относятся лояльно, даже мамы.

– Я живу в девятиэтажке около дороги. Из-за строительства ветки метро стало дискомфортно. Работают над ней днем и ночью. Не могу сказать, что спать мешают, но все перекопано, огорожено, но главная боль – каштаны наши красивые срезали. Не знаю, наверно, дождемся открытия метро и съедем в другое место. Рассматриваем застройку на Захарова.

Юлия живет в доме уже 30 лет. Ее двушка находится на 8-м этаже. Комнаты идут почти по 18 метров, а кухня – 11 квадратов.

– Знаю, что жилье в наших девятиэтажках получали переселенцы из Сельхозпоселка. А дома строил стройбат, поэтому стены у нас неидеальные. Ремонт было тяжеловато делать, – улыбается собеседница. – После капремонта в квартирах летом стало невыносимо жарко. Строители утеплили нам фасад и обшили «шубой». Морозов мы не чувствуем. Правда, последние зимы назвать холодными нельзя. А в теплый сезон квартира не дышит. Ходишь и потеешь, как под солнцем. Благо окна выходят на две стороны. Попросила строителей вторую комнату оставить без утепления. Хоть там нормально.

Юлия считает, что главными плюсами района являются зелень, развитая социальная инфраструктура и невысокая плотность населения.

– Дочь живет в «Минск-Мире» и жалуется на огромное количество людей. Честно, говорит, что жить там не может, тяжело: парков нет, много семей с детьми, поэтому поликлиника, школа перегружены. У нас же есть и сады, и школы. Если раньше гуляли с детьми на детских площадках, то сейчас хорошо, если одну маму с ребенком встретишь. Поэтому у нас и каруселей мало: неактуальны они пока для местных. Старый район – нет ни молодежи, ни детей маленьких.

Детских учреждений образования в округе полно: 6 детских садов, включая ясли-сад, две школы и две гимназии. Во дворах также прописалась Центральная районная клиническая поликлиника № 34. Большая часть инфраструктуры расположилась со стороны дорог:

продуктовые, магазины хозтоваров, кофейни, рестораны, ТЦ «Европа» с кинотеатром.

В 1996 году на площади Бангалор открылся один из трех в городе ресторанов McDonald’s. Сейчас на его месте работает Mak.by. В то время местным детям можно было только позавидовать. Некоторые рассказывают, что все карманные деньги уходили на «Хэппи Милл».

Около детского сада журналисты останавливают Алексея с дочкой. Его семья переехала в девятиэтажку на Богдановича, 78 три года назад. Жилье искали целенаправленно рядом с родителями супруги.

– Если смотреть в общем, район хороший, продумана хорошая связь с центром. Только одно но: жизнь в моменте стала сплошным мучением. Наша квартира на пятом этаже, а в ней жарко. Открываем окна – и слышим стройку. Все бы ничего, если бы ночью там работ не было, а так я сплю с ватой в ушах, но и это не всегда помогает.

Молодой отец советует присмотреться к району семьям с детьми. Мол в этом плане тут лучше, чем в новостройках. С дочкой они быстро добираются до сада, поликлиники, если нужно.

– Конечно, когда все застраивали, не предполагалось, что у людей будет столько машин. Где-то дворы расширяли, но стоянок все равно не хватает. Я своему мотоциклу место найду, а с машиной вечером были бы проблемы.

В доме Алексея до сих пор есть действующий мусоропровод. Говорит, что функция очень удобная, но влечет за собой запах в подъезде. Самый сильный – на нижних этажах.

– Если бы и переезжал куда, то выбрал что-нибудь в Уручье или на Кольцова около Цнянки. Три года назад мы брали эту двушку за 57 тысяч долларов. Жилье требовало минимальных вложений, выглядело аккуратно, поэтому заехали сразу. Сейчас подобные варианты оценивают примерно в сто тысяч долларов. Подождем открытия метро, продадим дороже и переедем в район ближе к Цнянке – пока такой план.

«Если выставляют на продажу, быстро продают»

В здешних дворах мы нашли две кирпичные малосемейки по два подъезда с коридорным типом – всего 12 квартир на этаже.

Яня вместе с мужем приехали в Минск из деревни. На первое время ее супругу-плиточнику дали подменку. Так получилось, что жилье стало постоянным. Женщина проживает тут уже 30 лет. Муж давно умер, а дети выросли и переехали на съемные квартиры.

– Здесь жили только строители. Раньше собирались все, ходили в гости, теперь же из старожилов осталось человек 10. Много квартир у нас сдается. Если выставляют на продажу, быстро продают. Жилье небольшое, поэтому и дешевое, а место у нас хорошее. В любую точку города можно отсюда доехать. Да и все самое необходимое находится в пешей доступности.

В доме расположились только однокомнатные квартиры. По словам Яни, на одной стороне размещено жилье с комнатой в 12 квадратов, а на другой чуть больше – в 18 м².

– Я живу на первом этаже с комнатой в 12 квадратных метров. А так на квартиру отведено 20 квадратов. Места мало, но как-то же вырастила детей. Кухня небольшая, санузел совмещенный, все впритык идет, но как есть. Из минусов – у меня нет балкона. Хотя, наверное, это плюс: не скапливаются вещи. Ту же картошку покупаю на раз – приготовила и съела. Кстати, за всеми квартирами закреплено место в подвале.

Капремонт в доме прошел. Претензий к обновлению квартиры у женщины нет, а вот места общего пользования, на ее взгляд, сделали плохо.

– Мы как-то красили коридор сами, очень все нравилось. Пришли строители и сделали по-своему, Подъезд тоже выглядит плохо – отваливается краска. В остальном у нас все хорошо. Внук со мной не живет, но, когда приезжает, ему очень нравится. А что, детских площадок много, высокие деревья защищают от солнцепека. В общем-то, мы довольны.

«Нам очень повезло с соседями»

Около этих кварталов к 2030 году власти планируют открыть две станции метро зеленой ветки – «Камароўская» и «Парк Дружбы народаў». Уже известно, как они будут выглядеть. Например, на «Камароўскай» основным цветовым акцентом выбран оранжевый, светильник на потолке будет напоминать звездное небо.

А вот станция «Парк Дружбы народаў» идет без колонн. Перила будут менять цветовую гамму от голубого до зеленого. Здесь соорудят панорамный лифт и стеклянную галерею с видом на платформу. Частично она будет освещаться естественным светом через витражи в потолках над лестницами.

Эта станция сложная и потому, что на ней заложат пересадочный узел. Его законсервируют до начала строительства четвертой линии метро.

Марина говорит, что перспектива появления метро стало одним из важных фактором приобретения квартиры в одной их брежневок. На тот момент ценник был еще не таким высоким.

– Квартиру мы выбирали исходя из возможности легкой перепланировки. На поиски у меня ушло полтора года. При первом просмотре нашей трешки меня покорили окна – их размер и то количество света, которые они пропускают в комнаты. Как раз был закат и это было очень красиво. Важно и то, что дом — кирпичный, поэтому шум и холода нам не страшны.

Семья купила жилье на пятом этаже. Девушка знает, что такие варианты на последних этажах старого жилого фонда многие боятся брать, но, кроме отсутствия лифта, минусов не видит.

– Мы, как будто, находимся над верхушками деревьев. С одной стороны – маленький парк, а с другой – дом. На него смотрят окна из кухни, поэтому даже шторы решили не вешать.

Ремонт Марина с супругом делали своими силами почти год. Они таки сделали желанную перепланировку – совместили кухню и гостиную, установив стеклянную перегородку, так как в доме проведен газ.

– На этапе переделки немного расстроились из-за потолков. В черновом варианте они достигают 2,65 метра, но из-за большого перепада по квартире в итоге вышло 2,46 метра.

Марина узнала, что в ее доме жилье получали работники науки и искусства. В ее трешке изначально жил специалист Академии наук.

– Нам очень повезло с соседями. Большинство – это семьи среднего возраста. Есть и пожилые люди, они очень доброжелательные. Благодаря им под окнами разбиты палисадники с цветами, во дворе всегда порядок – бдят за этим.

Девушка признается, что метро хоть и было важным фактором при выборе квартиры, но пока его строительство приносит только неудобства. Однако других плюсов куда больше.

– Все вокруг в зелени. Рядом парк Дружбы народов, где можно гулять с животными. Развита и транспортная развязка. Моя любимая Комаровочка в шаговой доступности. И вот главное – несмотря на близость многополосной дороги, во дворах тихо.

Что тут продается?

Самая дешевая квартира в квартале – однушка на последнем этаже пятиэтажки на Богдановича, 64/2. Ее отдают за 62 000$.

За 88 000$ можно приобрести однокомнатную квартиру с ремонтом в девятиэтажке на Богдановича, 78. Она находится на втором этаже. Жилье имеет раздельный санузел, а застекленная лоджия идет на две комнаты.

Самый бюджетный вариант квартиры с двумя комнатами тоже располагается на пятом этаже брежневки на Куйбышева, 81. Двушка готова к проживанию: с ремонтом, обставлена мебелью и техникой. В большой комнате есть выход на застекленную лоджию. Ее цена – 79 900$.

