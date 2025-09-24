закрыть
24 сентября 2025
Умер бывший политзаключенный Валерий Тимошенко

  • 24.09.2025, 15:38
Умер бывший политзаключенный Валерий Тимошенко
Экс-политзаключенный Валерий Тимошенко

Ему было 42 года.

Умер бывший политзаключенный Валерий Тимошенко, которого судили в 2023 году за участие в протестах и «содействие экстремистской деятельности». О смерти супруга в своем Instagram-аккаунте сообщила его жена Вера.

«Моего мужа больше нет. Это одна из его последних фотографий. Я разбита. На ближайшее время работы не будет», — написала она. Причину смерти мужа женщина не указала.

Дополнительно она сообщила, что ждет ребенка:

— Планировала красиво чуть позже сказать, но мне легче от всех теплых слов, что вы пишете. В феврале у Киры будет братик или сестричка. С одной стороны грустно, а с другой — у меня будет целых две частички мужа рядом.

В следующих публикациях Вера Тимошенко рассказала, что прощание с Валерием пройдет 25 сентября в Минске. А также попросила приносить только живые цветы.

По опубликованным фото «Зеркало» установило, что умерший Валерий Тимошенко — бывший политзаключенный. Правозащитники «Вясны» сообщали, что его задержали в январе 2023 года. Его обвиняли по статьям 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и 361−4 УК (Содействие экстремистской деятельности). Причиной стало участие в протестных маршах и информация, отправленная в чат-бот одного из «экстремистских формирований».

В марте того же года Минский городской суд приговорил Тимошенко к трем годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима. По данным правозащитников, Валерий отбывал наказание в ИК № 15 в Могилеве. Мужчина вышел на свободу 3 июля 2024 года. На сайте «Вясны» на его странице стоит отметка «помилование / амнистия».

Валерию было 42 года. О его интересах известно немного, мужчина не вел публичных профилей в соцсетях. Судя по его Viber-аккаунту, в последний раз он был онлайн 18 сентября 2025 года.

