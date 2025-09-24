Президент Литвы: Европа должна быстрее отказаться от нефти и газа из РФ 24.09.2025, 15:43

Гитанас Науседа

Гитанас Науседа подчеркнул, что затягивание только усиливает военную машину агрессора.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что пока ЕС покупает энергоресурсы у России, он, по крайней мере в финансовом отношении, больше на стороне агрессора, чем Украины.

Об этом Науседа сказал журналистам в Нью-Йорке, его цитирует Delfi.

Литовский президент отметил, что ЕС закупает у России около 13% своего природного газа, а сумма, которую он платит за эту нефть и газ, «превышает всю поддержку, которую он оказывает Украине».

«Это означает, что Европа даже не нейтральна и, по сути, в финансовом отношении, больше на стороне России, чем Украины. Конечно, мы готовы поддерживать Украину и применяем санкции против России, но эта непоследовательность и инертность в закупках энергоносителей у России должны приводить всех в отчаяние», – сказал он.

По словам Науседы, Литва показала всему ЕС, как эффективно отказаться от российской нефти и газа, и, если другие государства-члены этого не сделают, они продолжат подпитывать военную машину агрессора.

«Мы сделали шаги, которые сейчас делает большинство стран ЕС, но им нужно делать это быстрее, иначе мы будем кормить российскую военную машину собственными деньгами», – резюмировал он.

