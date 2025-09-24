Российские дроны перестали залетать в Беларусь 24.09.2025, 15:45

Беспилотники атакуют Украину, но не нарушают белорусское небо уже 10 дней.

Уже 10 дней не фиксируются случаи нарушения воздушного пространства Беларуси российскими дронами, хотя группы «шахедов» Вооруженных сил РФ не перестает запускать на граничащие с Гомельщиной Черниговскую, Житомирскую и Киевскую области Украины. Причем, воздушные атаки происходят не только по ночам, как ранее, но и утром, и днем — практически ежедневно на протяжении суток. В том числе — 24 сентября, заметил «Флагшток».

Очевидно, что россияне начали менять тактику атак, и уже с августа картина стала нетипичной, как рассказывал «Флагшток».

На данный момент, последние случай вторжения российских беспилотников в Беларусь были зафиксированы 14 сентября. В тот день, по данным украинского мониторингового канала еРадар, в 10:26 было замечено вторжение двух дронов: в направлении Гомеля и Лоева. Еще один беспилотник в районе Лоева появился на карте, опубликованной в 19:03.

Тогда отмечалось, что сигналы некоторых дронов терялись перед заходом в Беларусь, а затем они вновь появлялись при вторжении в Житомирскую область.

Кроме того, 14 сентября, около 01:40, пролет БПЛА слышали над Гомелем в районе 5‑го микрорайона.

В комментарии «Флагштоку» автор канала еРадар подтвердил, что с тех пор вторжений российских дронов в Беларусь действительно не фиксировалось.

