Глава Палестинской автономии требует от Британии репарации на £2 трлн 24.09.2025, 15:58

Это произошло сразу после того, как Лондон признал Палестину.

Великобритания, несколько дней назад вместе с рядом других государств признавшая Палестинское государство, столкнулась с ответом, которого никак не ожидала.

Президент Палестинской администрации Махмуд Аббас, ссылаясь на международное право, требует от этой страны компенсации за землю и предполагаемую несправедливость, допущенную во время британского правления. Речь идет о двух триллионах фунтов стерлингов, пишет The Winnipeg Sun.

Эта сумма, эквивалентная размеру всей экономики Великобритании, основана на историческом опыте управления Палестиной Великобританией с 1917 по 1948 год.

Великобритания управляла Палестиной в этот период, опубликовав Декларацию Бальфура в 1917 году, которая обещала еврейскому населению создать родину, что вызвало напряженность в отношениях с арабским населением.

Как сообщает The Sunday Guardian, это требование уже раскололо британскую политику, вызвав бурную реакцию. Теневой министр внутренних дел Роберт Дженрик назвал его «антиисторической чушью» и пообещал, что средства налогоплательщиков использоваться не будут.

Лидер партии «Реформы Великобритании» Найджел Фарадж заявил, что признание было ошибкой, в то время как некоторые депутаты-лейбористы повторили прежние аргументы в пользу репараций.

Ранее британское правительство утверждало, что признание носит символический характер и не влечет за собой никаких финансовых обязательств.

По словам юристов, вероятность успешного получения репараций крайне мала. Они ссылались на суверенный иммунитет, длительный срок давности и отсутствие прямой причинно-следственной связи в качестве препятствий для подачи подобных исков.

Однако аналитики отмечают, что это требование сохраняет политическое значение, поскольку превращает символический жест в рычаг давления.

Палестинская администрация ясно дала понять, что будет использовать признание как основу для дальнейших политических и финансовых претензий.

Опыт Великобритании уже выявил риски, и остаются вопросы о том, столкнется ли Канада с аналогичными требованиями в будущем. Аналитики подчеркивают, что вопрос заключается не столько в том, удастся ли добиться удовлетворения репараций в суде, сколько в ожидании законности таких требований. Как только это ожидание укоренится, оно может изменить ход политических дебатов и разжечь недовольство среди стран-союзников.

