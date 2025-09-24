Лукашенко снова летит к Путину 24.09.2025, 16:00

Белорусский диктатор примет участие в «атомном форуме».

Александр Лукашенко 25−26 сентября совершит рабочий визит в Россию, сообщила пресс-служба диктатора.

Лукашенко примет участие в Глобальном атомном форуме, который пройдет под девизом «От нового технологического уклада — к новому мировоззрению».

Планируется, что в ходе визита также состоится двусторонняя встреча Лукашенко с Владимиром Путиным.

«Главы государств сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят ситуацию в регионе и международную повестку дня», — сообщают пропагандисты.

