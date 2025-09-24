Трамп обещает продавать оружие Николай Белесков

24.09.2025, 16:08

Как это может изменить ход войны.

Немножко с юмором прореагировали на последние тезисы Трампа, теперь время для серьезного анализа. Что на практике для динамики войны и возможного урегулирования могут они означать

Сначала — немножко контекста. В 2022−24 годах администрация Байдена передала Украине вооружения, техники и боекомплектов на $35 млрд. По программе PURL в год европейцы на закупки американского оружия для Украины могут аккумулировать от $12 до $24 млрд. То есть по $1−2 млрд в месяц. Будет больше — то лучше, но давайте консервативно на это все смотреть. Даже если взять средний показатель в $1,5 млрд в месяц, то это $18 млрд в год на американское оружие.

При условии если ОПК США будет справляться с заказами и наращивать производство, то такие показатели, скорее всего, не дадут нам перехватить стратегическую инициативу, как говорит Дональд Трамп. Такие масштабы — это, скорее, о ведении обороны на фронте и обеспечении прикрытия тыла.

Плюс сама по себе программа не решает проблематику комплектования и управления Сил обороны Украины, что сейчас является самой большой нашей головной болью. Хотя, конечно, системность поставок вооружения и военной техники (ВВТ) от США за деньги Европы может снять хотя бы одно предостережение от присоединения к Силам обороны Украины, связанное с материальным обеспечением в измерении ВВТ.

Поэтому, в лучшем случае, соответствующая инициатива позволит стабилизировать ситуацию при условии прогресса в вопросе комплектования и управления, но точно не переломить ход войны в нашу пользу радикально с захватом стратегической инициативы и возвращением всего временно утраченного. В конце концов за РФ тоже стоит автократическая коалиция во главе с КНР, которая не хочет чтобы их игрок проиграл.

Но если поставки из США, профинансированные Европой, будут системными и долгосрочными, то это будет хороший сигнал оккупанту Кремля о том, что дождаться потери интереса к поддержке Украины не получится и лучше договариваться, а не пытаться диктовать свои условия. Этой уверенности не было после одобрения последнего пакета помощи Конгрессом в далеком апреле 2024 года, и на это делал ставку оккупант Кремля. Теперь надежда, что системность поставок по программе PURL немного внесет коррективы в калькуляции противника.

Николай Белесков, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com