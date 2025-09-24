Брошенные семьи российских военных ищут помощи у Украины 4 24.09.2025, 16:25

4,518

Вера тысяч российских семей в Кремль стремительно угасает.

Родные и близкие российских солдат, пропавших без вести в Украине, все чаще обращаются за помощью к Киеву, несмотря на давление и угрозы со стороны Кремля, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Украинские блогеры, общающиеся с военнопленными, нередко организуют звонки домой. Жены и матери солдат отвечают однообразно: «не интересуемся политикой» или «не знаем, кто начал войну». Эти слова создают видимость лояльности режиму, но за ними стоит страх репрессий.

По данным британской разведки, потери России превысили миллион человек, из них не менее 250 тысяч убитых. Число пленных и пропавших без вести исчисляется тысячами. Однако российские власти вместо помощи семьям требуют от них демонстративной преданности «героизму» солдат и готовности «принять их смерть во имя Родины».

В поисках реальной поддержки многие обращаются к украинским инициативам. Наибольшую известность получила программа «Хочу найти», созданная Координационным штабом по обращению с военнопленными. Она помогает установить судьбу солдат: находятся ли они в украинских лагерях, погибли ли и удалось ли опознать их останки. С ней сотрудничает проект «Наш выход», предоставляющий доказательства для военкоматов и увеличивающий шансы на включение пленных в списки на обмен.

Несмотря на угрозы кремлевских пропагандистов, украинские организации получили почти 128 тысяч запросов от россиян только с января 2024-го по сентябрь 2025-го. Для многих семей это единственный способ доказать, что их близкие живы, и избежать ложных обвинений в дезертирстве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com