В Беларуси заблокировали популярную интернет-библиотеку «Флибуста» 3 24.09.2025, 16:33

1,682

Лукашисты хотят лишить белорусов доступа к тысячам книг.

Популярную интернет-библиотеку «Флибуста» заблокировали в Беларуси, сообщает «Еврорадио».

Если заходить на сайт с территории Беларуси, пользователь увидит «заглушку» с уведомлением о блокировке на основании решения Министерства информации. При этом зеркала сайта открываются в Беларуси без проблем.

«Флибуста» — бесплатная некоммерческая онлайн-библиотека. На сайте можно бесплатно читать, скачивать или получать на электронную почту большинство книг, которые есть в библиотеке. При этом доступ к книгам прекращается, если правообладатели запрещают распространение.

В России доступ к «Флибусте» был заблокирован в июне 2015 года. Основанием стало судебное решение издательства «Эксмо» по поводу книг Рэя Брэдбери.

