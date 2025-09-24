В Беларуси заблокировали популярную интернет-библиотеку «Флибуста»3
Лукашисты хотят лишить белорусов доступа к тысячам книг.
Популярную интернет-библиотеку «Флибуста» заблокировали в Беларуси, сообщает «Еврорадио».
Если заходить на сайт с территории Беларуси, пользователь увидит «заглушку» с уведомлением о блокировке на основании решения Министерства информации. При этом зеркала сайта открываются в Беларуси без проблем.
«Флибуста» — бесплатная некоммерческая онлайн-библиотека. На сайте можно бесплатно читать, скачивать или получать на электронную почту большинство книг, которые есть в библиотеке. При этом доступ к книгам прекращается, если правообладатели запрещают распространение.
В России доступ к «Флибусте» был заблокирован в июне 2015 года. Основанием стало судебное решение издательства «Эксмо» по поводу книг Рэя Брэдбери.