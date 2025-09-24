Летчик-инструктор: НАТО начнет уничтожать российские самолеты 5 24.09.2025, 16:42

Это самый лучший вариант.

Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты, когда они залетают на территорию стран Альянса.

Ждать ли того, что российская авиация окажется под ударом во время провокаций? Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником ВСУ в запасе, военным экспертом и летчиком-инструктором Романом Свитаном:

— Начну с того, что существует так называемая военная логика. Заход любого военного самолета расценивается как атака. Подчеркну, не как провокация, а атака. Если гражданский самолет заходит — он может заблудиться, потерять ориентировку, может отказать техника, радиосвязь. На него распространяются определенные законы ИКАО по выводу его на аэродром, по его перехвату и так далее.

Военные самолеты априори — это угроза и вторжение. Особенно во время ведения боевых действий какими-то странами или возможной угрозы. Любой военный самолет должен уничтожаться. С точки зрения военной логики, Трамп правильно говорит. Эрдоган в свое время сбил. Ведь это угроза в чистом виде.

Провокация может быть гражданским бортом. Беспилотник же, самолет, ракета — это угроза, которую надо уничтожить.

Я думаю, что российские самолеты начнут уничтожать. Уже началось уничтожение беспилотников. Беспилотники были сбиты над территорией страны НАТО. Пусть четыре беспилотника, но они были сбиты. По ним было применено вооружение.

Следующий шаг — это уничтожение военных самолетов. Но после предупреждения. Что надо сделать? Странам НАТО надо поднять степень боеготовности на одну единицу — с постоянной на повышенную, дать команду на уничтожение любого летательного аппарата, который идет без включенного транспондера гражданского борта. И предупредить россиян, что будут такие действия. Потому что все переведены в повышенную степень боеготовности. C точки зрения международного права, все будет корректно.

То есть выполнить уничтожение борта в воздухе ракетой — легко. Не надо к нему подлетать, не надо его с пушки расстреливать. Ракета отработает, выполнит свою задачу. Не одна, так две. После того, как один российский борт за десятки миллионов долларов рухнет, россиянам не захочется испытывать судьбу. Это самый лучший вариант.

— Ожидать ли ответа, если европейцы собьют российский самолет на своей территории?

— Они заявят какой-то протест. Потопают ногами, но ничего не сделают.

— США снимают санкции с «Белавиа». Есть ли опасность того, что запчасти пойдут в Россию? Спасет ли это решение российскую авиацию?

— Сто процентов, что железо пойдет туда. Если говорить о том, поможет ли это российской авиации, не сильно. Все будет зависеть от того, какое количество запчастей пойдет в Россию. Сколько их будет.

