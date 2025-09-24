«Говорите, у нас нет рабства?» 2 24.09.2025, 16:45

4,036

Экс-политзаключенный показал расчетник из колонии в Новополоцке.

Бывший политзаключенный Александр Лаврентьев отбывал наказание в Новополоцкой исправительной колонии № 1 и трудился подсобным рабочим. Он показал в соцсетях свой расчетный лист — в средний заработок составляет 27,54 рубля, обратил внимание телеграм-канал «Право имеют».

Александр трудился подсобным рабочим первого разряда в филиале «Технотара» госпредприятия ИК 13-Березвечье, который занимается производством полиэтиленовой пленки, сетки, поддонов, гвоздей, хозяйственного мыла и других товаров.

С июля 2024-го по июнь 2025-го Лаврентьев официально заработал всего 330,48 рубля. Его «рекордной» зарплатой стали 37,96 рубля в октябре 2024-го, в среднем же выходило около 27,5 рубля. Сам он с иронией добавил, что половину этой суммы «забирают за содержание в плену и рабстве».

«Говорите, у нас нет рабства? Справка о зарплате при полной неделе с 8 утра до 17 часов в концентрационном лагере ИК-1 Новополоцк. И да, 5−6 дней в неделю ходят только политические осужденные. Насильники, извращенцы и убийцы ходят всего три дня в неделю, они не опасные просто…» — написал мужчина.

В августе 2022 года гродненцу Александру Лаврентьеву присудили 3 года и 4 месяца колонии общего режима за оскорбление Лукашенко и представителя власти. Его задержали после возвращения из Польши. Позже ему добавили еще год заключения в колонии по ст. 411 УК (Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения). Мужчина вышел на свободу в июне 2025 года.

В Новополоцкой исправительной колонии № 1 находятся в частности Виктор Бабарико и Андрей Почобут.

