закрыть
24 сентября 2025, среда, 17:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Говорите, у нас нет рабства?»

2
  • 24.09.2025, 16:45
  • 4,036
«Говорите, у нас нет рабства?»

Экс-политзаключенный показал расчетник из колонии в Новополоцке.

Бывший политзаключенный Александр Лаврентьев отбывал наказание в Новополоцкой исправительной колонии № 1 и трудился подсобным рабочим. Он показал в соцсетях свой расчетный лист — в средний заработок составляет 27,54 рубля, обратил внимание телеграм-канал «Право имеют».

Александр трудился подсобным рабочим первого разряда в филиале «Технотара» госпредприятия ИК 13-Березвечье, который занимается производством полиэтиленовой пленки, сетки, поддонов, гвоздей, хозяйственного мыла и других товаров.

С июля 2024-го по июнь 2025-го Лаврентьев официально заработал всего 330,48 рубля. Его «рекордной» зарплатой стали 37,96 рубля в октябре 2024-го, в среднем же выходило около 27,5 рубля. Сам он с иронией добавил, что половину этой суммы «забирают за содержание в плену и рабстве».

«Говорите, у нас нет рабства? Справка о зарплате при полной неделе с 8 утра до 17 часов в концентрационном лагере ИК-1 Новополоцк. И да, 5−6 дней в неделю ходят только политические осужденные. Насильники, извращенцы и убийцы ходят всего три дня в неделю, они не опасные просто…» — написал мужчина.

В августе 2022 года гродненцу Александру Лаврентьеву присудили 3 года и 4 месяца колонии общего режима за оскорбление Лукашенко и представителя власти. Его задержали после возвращения из Польши. Позже ему добавили еще год заключения в колонии по ст. 411 УК (Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения). Мужчина вышел на свободу в июне 2025 года.

В Новополоцкой исправительной колонии № 1 находятся в частности Виктор Бабарико и Андрей Почобут.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников