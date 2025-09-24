закрыть
Елена Зеленская встретилась с Меланией Трамп

1
  • 24.09.2025, 16:57
  • 1,228
Елена Зеленская встретилась с Меланией Трамп
Елена Зеленская

На встрече в Нью-Йорке речь шла о судьбе украинских детей.

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с первой леди США Меланией Трамп. Детали пока неизвестны.

Об этом в комментарии «РБК-Украина» сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Двухсторонняя встреча первых леди Украины и США была вчера. Команда Елены Зеленской выйдет с коммуникацией с деталями», – отметил Никифоров.

Зеленская также приняла участие в мероприятиях на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН, которые были посвящены ментальному здоровью.

В своем выступлении первая леди Украины рассказала об опыте создания Всеукраинской программы ментального здоровья. Цель такой программы – максимальное приближение психологической помощи к людям.

«Мы провели информационную кампанию, которая убеждала общество: беспокоиться о ментальном здоровье не стыдно, а ответственно и правильно. Результат: если в 2022 году 46% украинцев говорили нам в опросах, что никогда не обратятся к психологу, то количество таких людей уменьшилось до 22%», – отметила Зеленская.

По ее словам, ментальное здоровье – это глобальный вызов, такой же, как и бедность, климатические изменения и рост цен.

К слову, вчера, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Елена Зеленская должна была обсудить с Меланией Трамп судьбу украинских детей.

