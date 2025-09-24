Беларусь начнет пропускать транспорт за два часа до открытия границы с Польшей 1 24.09.2025, 17:06

Оформление в пункте пропуска «Брест» стартует в 23:00 24 сентября.

Таможенный комитет Беларуси заявил, что начнет оформлять транспорт в пункте пропуска «Брест» с 23:00 24 сентября, сообщает DW Беларусь. Это касается как автомобильного, так и железнодорожного транспорта. Официальное возобновление сообщения между Беларусью и Польшей, которое было прервано 12 сентября, планируется на 25 сентября в 01:00 по белорусскому времени. Как заявили в МВД Польши, ночью будут открыты три железнодорожных пограничных перехода, пункты пропуска «Тересполь» (для пассажирского транспорта) и «Кукурыки» (для грузового).

Автобусные перевозчики также заранее планируют первые рейсы в Польшу. К примеру, автобус «Минсктранса» отправится из Минска в 19:00, «Эколайнса» – в 20:00. При этом билеты в Польшу значительно подорожали. К примеру, за поездку из Минска в Варшаву «Эколайнсом» придется заплатить 468 белорусских рублей. «Минсктранс» предлагает поездки по этому же маршруту за 140 рублей. Многие рейсы на ближайшие дни раскуплены полностью.

Граница Польши с Беларусью была закрыта в ночь на 12 сентября, когда в нашей стране стартовали учения «Запад-2025». Закрытие границы привело к блокаде транзита китайских грузов в Европу.

