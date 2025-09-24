закрыть
24 сентября 2025, среда, 17:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

85-летний Чак Норрис удивил своим внешним видом

3
  • 24.09.2025, 17:14
  • 2,486
85-летний Чак Норрис удивил своим внешним видом
Чак Норрис

Легендарный актер поднялся на гору высотой более трех километров.

85-летний голливудский актер Чак Норрис продолжает поражать своей физической выносливостью. Недавно он покорил калифорнийскую вершину высотой более трех километров.

Звезда легендарных боевиков Чак Норрис доказал, что возраст — лишь цифра, совершив сложное горное восхождение и поделившись эмоциями с фанатами. Актер опубликовал фотоотчет о своем приключении в Facebook, где предстал в спортивном образе с рюкзаком за плечами.

Мастер боевых искусств поднялся на гору Лассен в Калифорнии, высота которой достигает 3187 метров. Чак Норрис также рассказал, что это место имеет для него особую ценность из-за семейных связей и теплых воспоминаний.

«Мне в очередной раз повезло подняться на гору. Было трудно видеть разрушения после пожара Дикси 2021 года, но даже он не смог затмить красоту этого парка», — поделился впечатлениями актер.

Чак Норрис в горах

Звезда также раскрыл личный контекст своего увлечения.

«Прогулка по этим тропам вызвала столько замечательных воспоминаний. Моя жена выросла в этой местности, и я всегда буду благодарен ей за то, что она открыла для меня такие необыкновенные места», — написал Чак.

85-летний актер продемонстрировал хорошую физическую подготовку, которая позволила ему успешно преодолеть сложный маршрут в горной местности.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников