«Слишком многое поставлено лично Путиным на карту» 1 24.09.2025, 17:20

Россия не пойдет на мирные переговоры.

Насколько вероятно, что топливный кризис и экономические трудности вынудят Путина сесть за стол переговоров о прекращении огня? Такой вопрос сайт Charter97.org задал директору Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советнику посольства Украины в Канаде и Кении Олегу Белоколосу:

— Не думаю, что какие-то трудности заставят его пойти на переговоры. Это не тот фактор, который может сподвигнуть. Сегодня мы видим, что военная машина набрала ход. Ни сам Путин, ни его ближайшее окружение не заинтересованы в мире.

Потому что мир для них — это возвращение в другую реальность, к которой они не готовы. Судя по тому, что я читаю и вижу, в военной парадигме Путину сегодня комфортно. Это позволяет держать население в страхе, проводить мобилизации, вести пропагандистскую кампанию внутри России. Пока эта машина работает.

Реальных внутренних предпосылок для изменения режима нет. Слишком многое поставлено лично Путиным на карту. Все будет двигаться по военному сценарию. Даже минимальных признаков изменения риторики ни у него, ни у его окружения я не наблюдаю. Буквально на днях Путин снова угрожал миру ядерным оружием. Это очередной акт ядерного шантажа. Фактически именно в этом ключе Кремль действует с 2022 года — и продолжает действовать сейчас.

