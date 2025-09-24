закрыть
24 сентября 2025, среда, 17:48
Для белорусского рубля придумают новый графический знак

  • 24.09.2025, 17:24
Br уходит в прошлое.

Национальный банк Беларуси объявил конкурс на создание нового графического знака для белорусского рубля. Ищут оригинальный и легко узнаваемый символ, аналогичный тем, которые имеют доллар ($), евро (€), фунт (£) или российский рубль (₽).

В Беларуси уже около 20 лет используют обозначение Br, но, как говорит заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун, этот знак по сути так и не прижился. Причиной этого может быть сложность его использования или отсутствие устойчивой ассоциации именно с национальной валютой.

Поэтому Нацбанк решил объявить конкурс на создание нового знака. Согласно условиям, нужно предложить единый символ — простой, понятный для международного сообщества и связанный именно с белорусским рублем.

Участвовать в конкурсе могут все жители Беларуси, как индивидуально, так и коллективно. Подать свои предложения (с описанием и рисунком) нужно до 7 ноября 2025 года на адрес grafznak@nbrb.by с пометкой «Графический знак». Победитель получит приз в размере 3000 рублей.

Лучшие работы отберет комиссия, после чего из пяти финалистов белорусы смогут выбрать победителя через открытое голосование на сайте Нацбанка. Голосование пройдет с 17 по 28 ноября, а итоги подведут до 31 декабря 2025 года.

