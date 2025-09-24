В Беларуси разрешили охоту на животное из Красной книги 24.09.2025, 17:36

Охота на него была запрещена более 40 лет.

С 1 октября по 31 января в Беларуси впервые за примерно 40 лет будет разрешена охота на рысь, напомнила Госинспекция охраны животного и растительного мира. В ведомстве рассказали, в каких областях будут отстреливать рысей.

Охота на рысь в Беларуси была под запретом около 40 лет и разрешена законодательством с 2025 года ввиду роста численности рыси в отдельных регионах страны, отметили в госинспекции.

При этом рысь, также как и медведь, в Беларуси имеет бинарный природоохранный статус — является одновременно охотничьим животным и диким животным, отнесенным к видам, включенным в Красную книгу.

Охота на рысь допускается в Витебской (15 административных районов), Гомельской

(14 районов), Гродненской (2 района) и Минской (8 районов) областях.

«Допускается добыча рыси любого пола и возраста, в течение суток, ружейным способом из засады или с подхода в присутствии руководителя охоты, с применением нарезного или гладкоствольного (с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью) охотничьего оружия. В процессе охоты разрешается использовать охотничьих собак, породы которых определяются решениями пользователей охотничьих угодий», — говорится в сообщении госинспекции.

Напомним, 18 ноября 2024 года диктатор Александр Лукашенко разрешил отстреливать краснокнижных зверей «в особом режиме, позволяющем контролируемо регулировать их численность, на основании разрабатываемых Национальной академией наук Беларуси планов управления популяциями».

В итоге сезон охоты на медведя в Беларуси установлен с 1 июля до 31 декабря, на рысь — с 1 октября по 31 января.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com