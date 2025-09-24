Джеймс Макэвой назвал лучшую реплику в истории кино 8 24.09.2025, 17:59

Ее произносит актер Джейсон Стэйтем.

Актер Джеймс Макэвой в одном из интервью признался, что его любимая кинореплика произнесена актером Джейсоном Стэйтемом в фильме «Адреналин». По словам Макэвоя, строчка «Разве я выгляжу так, будто у меня на лбу написано «идиот», стала для него лучшей за всю историю кино, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Сам Стэйтем давно стал культовой фигурой. Бывший спортсмен и ныряльщик прославился своими ролями «жестких парней» с брутальной харизмой. Он почти всегда играет одного и того же персонажа — сурового и бескомпромиссного героя, который не терпит глупцов и любит насилие не меньше, чем, например, бутерброд с беконом. Несмотря на повторяемость образов, популярность актера не снижается.

Фильм «Адреналин» рассказывает о Чеве Челиосе, которого отравил убийца. Чтобы выжить и отомстить, герой должен держать уровень адреналина постоянно высоким — дерется с полицией, вступает в стычки с бандитами и даже занимается сексом на публике.

Культовый статус картины сделали ее любимой среди фанатов Стэйтема, включая Макэвоя. Актер подчеркнул, что именно эта сцена и реплика делают фильм незабываемым.

