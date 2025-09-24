закрыть
В РФ рухнул запрос на «сильного лидера»

3
  • 24.09.2025, 18:07
  • 3,792
В РФ рухнул запрос на «сильного лидера»

Опрос ВЦИОМ.

Запрос на «сильного лидера» и «сильное государство», доминировавший в начале 2000-х, сегодня оказался на минимальных уровнях. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ, который сравнил нынешние результаты проведенного опроса с показателями 25-летней давности. В 2000 году желание видеть во главе страны «сильного лидера» высказывали 72% россиян, а необходимость «сильного государства» отмечали 59%. Сейчас обе позиции поддерживает лишь по 28% респондентов, передает The Moscow Times.

Однако некоторый рост показали другие запросы общества. Так, идея «возрождения культуры и духовности» набрала 31% против 27% в 2000-м, «возрождение патриотизма» — 29% против 27%. Наиболее заметно вырос интерес к «возрождению традиций» — с 14% до 22%. Запрос на «демократические институты власти» также укрепился, поднявшись с 14% до 17%.

Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков заявил РБК, что снижение интереса к «сильному лидеру» объясняется тем, что такой лидер у России уже якобы есть. «Мы помним 2000 год, я даже могу объяснить просто почему. В 2000-м году хотели такого, как Путин, а сейчас есть такой, как Путин», — сказал он.

Тем временем рейтинги Владимира Путина в последние месяцы заметно снизились. По данным еженедельного опроса ФОМ, к 3 августа доля тех, кто считает работу Путина «скорее хорошей», упала до 77% — минимального уровня с ноября 2023 года. За неделю рейтинг потерял 4 пункта, а по сравнению с пиковыми значениями конца июня — 6 пунктов. Этот показатель оказался ниже даже, чем в августе 2024 года, когда шло наступление ВСУ на Курскую область. Рейтинг доверия к Путину также опустился до 77% — минимума с октября прошлого года, а доля недоверяющих выросла до 14% — максимума более чем за 20 месяцев.

Ранее, в начале июля, ФОМ фиксировал еще одно резкое падение показателей — после повышения коммунальных тарифов, массовых сбоев в интернете и разочарования в перспективах договоренностей по прекращению войны в Украине. Тогда одобрение деятельности Путина снизилось с 83% до 79% за неделю с 29 июня по 6 июля, а доверие — с 82% до 78%. Это снижение стало самым заметным со времен мобилизации осенью 2022-го, когда рейтинги президента теряли до пяти пунктов за неделю.

