Видеофакт: как производят бобруйский зефир 2 24.09.2025, 18:16

4,864

Люди удивились.

В тиктоке быстро набрало популярность видео с бобруйской фабрики «Чырвоны харчавік», где делают зефир «Дзьмухавец». Одна из работниц показала процесс нанесения шоколадной глазури и вафельных крошек на зефир, и пользователей удивило, что каждый кусочек оформляется вручную, заметил Mogilev.online

В комментариях многие признались, что были уверены: на таких предприятиях всё работает на конвейере. Однако на упаковке «Дзьмухаўца» действительно указано, что это ручная работа.

Реакции на увиденное разделились: одни написали, что такой подход — «искусство» и зефир делается «с душой», другие же считают, что процесс давно нужно автоматизировать. Одна пользовательница назвала это «работой мечты», но другая возразила: «Я бы не смогла — целый день сидеть и ковыряться с каждой зефиркой!»

Также комментаторы обратили внимание на цену продукта: теперь понятно, почему «Дзьмухавец» такой дорогой. Например, в сети Green за упаковку из 8 штук просят 18,25 рубля, а на маркетплейсах — около 20 рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com