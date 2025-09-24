Видеофакт: как производят бобруйский зефир

Видеофакт: как производят бобруйский зефир2
- 24.09.2025, 18:16
- 4,864
Люди удивились.
В тиктоке быстро набрало популярность видео с бобруйской фабрики «Чырвоны харчавік», где делают зефир «Дзьмухавец». Одна из работниц показала процесс нанесения шоколадной глазури и вафельных крошек на зефир, и пользователей удивило, что каждый кусочек оформляется вручную, заметил Mogilev.online
@golda200710 Зефир🤩🤩🤩#красныйпищевик #путешествияпобеларуси🇧🇾 #real_age_studio ♬ original sound - Tian - queens_lariza
В комментариях многие признались, что были уверены: на таких предприятиях всё работает на конвейере. Однако на упаковке «Дзьмухаўца» действительно указано, что это ручная работа.
Реакции на увиденное разделились: одни написали, что такой подход — «искусство» и зефир делается «с душой», другие же считают, что процесс давно нужно автоматизировать. Одна пользовательница назвала это «работой мечты», но другая возразила: «Я бы не смогла — целый день сидеть и ковыряться с каждой зефиркой!»
Также комментаторы обратили внимание на цену продукта: теперь понятно, почему «Дзьмухавец» такой дорогой. Например, в сети Green за упаковку из 8 штук просят 18,25 рубля, а на маркетплейсах — около 20 рублей.