Видеофакт: как производят бобруйский зефир

2
  • 24.09.2025, 18:16
  • 4,864
Видеофакт: как производят бобруйский зефир

Люди удивились.

В тиктоке быстро набрало популярность видео с бобруйской фабрики «Чырвоны харчавік», где делают зефир «Дзьмухавец». Одна из работниц показала процесс нанесения шоколадной глазури и вафельных крошек на зефир, и пользователей удивило, что каждый кусочек оформляется вручную, заметил Mogilev.online

@golda200710 Зефир🤩🤩🤩#красныйпищевик #путешествияпобеларуси🇧🇾 #real_age_studio ♬ original sound - Tian - queens_lariza

В комментариях многие признались, что были уверены: на таких предприятиях всё работает на конвейере. Однако на упаковке «Дзьмухаўца» действительно указано, что это ручная работа.

Реакции на увиденное разделились: одни написали, что такой подход — «искусство» и зефир делается «с душой», другие же считают, что процесс давно нужно автоматизировать. Одна пользовательница назвала это «работой мечты», но другая возразила: «Я бы не смогла — целый день сидеть и ковыряться с каждой зефиркой!»

Также комментаторы обратили внимание на цену продукта: теперь понятно, почему «Дзьмухавец» такой дорогой. Например, в сети Green за упаковку из 8 штук просят 18,25 рубля, а на маркетплейсах — около 20 рублей.

