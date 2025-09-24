Российский порт Туапсе атакуют морские дроны 7 24.09.2025, 18:43

Звучат взрывы и автоматные очереди.

Порт Туапсе в Краснодарском крае в среду, 24 сентября, атакуют морские дроны, в городе звучит сирена. По словам жителей города, звучат взрывы и автоматные очереди, есть сообщения об ограничении связи, пишет Telegram-канал Astra.

В Туапсинском муниципальном округе объявили угрозу применения безэкипажных катеров. Жителей и гостей призывают покинуть прибрежную полосу, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

Как сообщали в Центре противодействия дезинформации, морской порт в Туапсе — один из ключевых объектов такого типа страны-агрессора РФ в Черном море. Нефтеналивной терминал в порту Туапсе — один из крупнейших в России.

«Через порт транспортируется нефть и нефтепродукты, что делает его важным для энергетической отрасли РФ. Порт обрабатывает значительные объемы угля, минеральных удобрений, металлопродукции и зерновых», — сообщили в ЦПД.

Порт в Туапсе — логистический хаб, который связан с российской железнодорожной сетью, что позволяет транспортировать грузы из центральных и южных регионов РФ.

