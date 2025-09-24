закрыть
24 сентября 2025, среда, 19:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский порт Туапсе атакуют морские дроны

7
  • 24.09.2025, 18:43
  • 4,538
Российский порт Туапсе атакуют морские дроны

Звучат взрывы и автоматные очереди.

Порт Туапсе в Краснодарском крае в среду, 24 сентября, атакуют морские дроны, в городе звучит сирена. По словам жителей города, звучат взрывы и автоматные очереди, есть сообщения об ограничении связи, пишет Telegram-канал Astra.

В Туапсинском муниципальном округе объявили угрозу применения безэкипажных катеров. Жителей и гостей призывают покинуть прибрежную полосу, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

Как сообщали в Центре противодействия дезинформации, морской порт в Туапсе — один из ключевых объектов такого типа страны-агрессора РФ в Черном море. Нефтеналивной терминал в порту Туапсе — один из крупнейших в России.

«Через порт транспортируется нефть и нефтепродукты, что делает его важным для энергетической отрасли РФ. Порт обрабатывает значительные объемы угля, минеральных удобрений, металлопродукции и зерновых», — сообщили в ЦПД.

Порт в Туапсе — логистический хаб, который связан с российской железнодорожной сетью, что позволяет транспортировать грузы из центральных и южных регионов РФ.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников