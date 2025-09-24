Могилевчанин получил «космический» штраф за курение в неположенном месте

Могилевчанин получил «космический» штраф за курение в неположенном месте1
Сигарета обошлась в 13 тысяч рублей.
В Могилевском районе мужчина получил крупный штраф из-за курения в неположенном месте. Подробнее рассказали в службе информации прокуратуры Могилевской области.
Правоохранители установили, что работник предприятия АПК, покурив, устроил сильный пожар на предприятии. Отмечается, что виновником пожара стал инженер правил пожарной безопасности.
Мужчина покурил в неположенном месте, проявив также халатность при исполнении трудовых обязанностей. В итоге начался пожар, огонь полностью уничтожил подсобное помещение, повредил кровлю здания насосной станции.
Ущерб превысил 16 тысяч белорусских рублей.
Работник отказался возместить причиненный им ущерб добровольно, и прокурор Могилевского района предъявил иск в суд.
По решению суда требования прокурора удовлетворены, но с учетом материального положения ответчика штраф снижен до 13 тысяч рублей.