24 сентября 2025, среда, 19:23
Архив новостей
Могилевчанин получил «космический» штраф за курение в неположенном месте

1
  • 24.09.2025, 18:50
  • 2,448
Могилевчанин получил «космический» штраф за курение в неположенном месте

Сигарета обошлась в 13 тысяч рублей.

В Могилевском районе мужчина получил крупный штраф из-за курения в неположенном месте. Подробнее рассказали в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Правоохранители установили, что работник предприятия АПК, покурив, устроил сильный пожар на предприятии. Отмечается, что виновником пожара стал инженер правил пожарной безопасности.

Мужчина покурил в неположенном месте, проявив также халатность при исполнении трудовых обязанностей. В итоге начался пожар, огонь полностью уничтожил подсобное помещение, повредил кровлю здания насосной станции.

Ущерб превысил 16 тысяч белорусских рублей.

Работник отказался возместить причиненный им ущерб добровольно, и прокурор Могилевского района предъявил иск в суд.

По решению суда требования прокурора удовлетворены, но с учетом материального положения ответчика штраф снижен до 13 тысяч рублей.

