В Минске водитель повредил девять припаркованных автомобилей 24.09.2025, 19:13

Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел ночью 23 сентября, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. 33‑летний водитель автомобиля Hongqi, двигаясь по улице Тимошенко, не справился с управлением и повредил девять припаркованных автомобилей.

Физическое состояние водителя вызвало подозрение у сотрудников ГАИ, прибывших на место происшествия. Медицинский осмотр это подтвердил: в выдыхаемом мужчиной воздухе содержалось 3,23 промилле алкоголя.

В машине водитель находился не один — компанию ему составляла 18‑летняя пассажирка. Оба были доставлены в медицинское учреждение для обследования.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы, его автомобиль поставлен на стоянку под охрану.

