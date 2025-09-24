Болгария анонсировала разрыв контракта на транзит российского газа
- 24.09.2025, 19:15
София уже договорилась об импорте СПГ из США.
Болгария поддержит план Евросоюза по отказу от энергоносителей из России и полностью откажется от потребления и транзита российского газа до 2028 года, заявил премьер-министр страны Росен Желязков, передает Болгарское национальное радио.
Как пояснил Желязков, София намерена в краткосрочной перспективе — уже в 2026 году — разорвать контракт на закупку и транзит российского газа, а в долгосрочной перспективе — до 2028-го — полностью исключить его с болгарского рынка.
По словам премьер-министра, все потребление природного газа в стране покрывается за счет импорта сжиженного природного газа (СПГ), который поставляют через специализированные терминалы. Он также рассказал, что Болгария уже договорилась об импорте СПГ из США.