«Всего за час 156 белых» 1 24.09.2025, 19:25

Белоруска похвасталась урожаем грибов в сентябре.

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, где показала результат «тихой охоты» в сентябре. С ее слов, она собрала «всего за час 156 белых» грибов. Но комментаторы обратили внимание не на урожай, а на способ сбора, передает «Смартпресс».

«23.09. Беларусь. 15 сосновых на одной полянке», – не раскрыла место сбора автор ролика в подписи к нему. Но назвала локацию в комментариях – Брест.

«Зачем выдирать? Всегда наши бабушки срезали грибы. Я 60 лет грибник и хожу только с ножом», – написал один из комментаторов.

Ему ответила другая пользовательница TikTok: «У грибов нет корней, у них мицелий. Он расползается далеко тонкими нитями, так что нет смысла оставлять «корень».

Впрочем, многие комментаторы все равно обращали внимание на способ сбора грибов: «Зачем же их вырывать?» «Всегда все выдираю с корнем, нож не ношу, на следующий год их еще больше», – заявила комментаторша.

