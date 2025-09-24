«Всего за час 156 белых»1
- 24.09.2025, 19:25
- 2,766
Белоруска похвасталась урожаем грибов в сентябре.
Белоруска опубликовала в TikTok ролик, где показала результат «тихой охоты» в сентябре. С ее слов, она собрала «всего за час 156 белых» грибов. Но комментаторы обратили внимание не на урожай, а на способ сбора, передает «Смартпресс».
«23.09. Беларусь. 15 сосновых на одной полянке», – не раскрыла место сбора автор ролика в подписи к нему. Но назвала локацию в комментариях – Брест.
«Зачем выдирать? Всегда наши бабушки срезали грибы. Я 60 лет грибник и хожу только с ножом», – написал один из комментаторов.
Ему ответила другая пользовательница TikTok: «У грибов нет корней, у них мицелий. Он расползается далеко тонкими нитями, так что нет смысла оставлять «корень».
Впрочем, многие комментаторы все равно обращали внимание на способ сбора грибов: «Зачем же их вырывать?» «Всегда все выдираю с корнем, нож не ношу, на следующий год их еще больше», – заявила комментаторша.
@alina_gtv Всего за час 156 белых #грибыбеларуси #боровик #беларусь ♬ оригинальный звук - alina_gtv