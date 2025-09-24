В Минске мужчине откусили ухо в драке 2 24.09.2025, 19:46

2,246

Пострадавший утверждал, что упал.

В Фрунзенском районе Минска произошла драка между 26-летним жителем Пружан и 30-летним минчанином. В итоге молодой гость столицы откусил горожанину часть уха, рассказали в Департаменте охраны МВД.

Судя по опубликованному видео, драка произошла возле бара. Один из мужчин заявил приехавшим на вызов силовикам о своем оппоненте, что «он на меня напал». Другой возразил, что «подошел стрельнуть зажигалку». На фоне женский голос кричит, что у одного из участников потасовки «нет уха, боже мой».

Пострадавший добавил, что «ухо у меня грызанули», однако на пути в служебную машину призывал кричавшую об откушенном ухе девушку молчать и говорил, что «упал».

В итоге был задержан 26-летний житель Пружан. Он причинил тяжкие телесные повреждения 30-летнему минчанину.

«В пылу драки нападавший откусил часть уха своему оппоненту. Пострадавшего немедленно госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — рассказали в милиции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com