В Минске мужчине откусили ухо в драке

В Минске мужчине откусили ухо в драке2
- 24.09.2025, 19:46
Пострадавший утверждал, что упал.
В Фрунзенском районе Минска произошла драка между 26-летним жителем Пружан и 30-летним минчанином. В итоге молодой гость столицы откусил горожанину часть уха, рассказали в Департаменте охраны МВД.
Судя по опубликованному видео, драка произошла возле бара. Один из мужчин заявил приехавшим на вызов силовикам о своем оппоненте, что «он на меня напал». Другой возразил, что «подошел стрельнуть зажигалку». На фоне женский голос кричит, что у одного из участников потасовки «нет уха, боже мой».
Пострадавший добавил, что «ухо у меня грызанули», однако на пути в служебную машину призывал кричавшую об откушенном ухе девушку молчать и говорил, что «упал».
В итоге был задержан 26-летний житель Пружан. Он причинил тяжкие телесные повреждения 30-летнему минчанину.
«В пылу драки нападавший откусил часть уха своему оппоненту. Пострадавшего немедленно госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — рассказали в милиции.