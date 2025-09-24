закрыть
24 сентября 2025, среда, 20:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске мужчине откусили ухо в драке

2
  • 24.09.2025, 19:46
  • 2,246
В Минске мужчине откусили ухо в драке

Пострадавший утверждал, что упал.

В Фрунзенском районе Минска произошла драка между 26-летним жителем Пружан и 30-летним минчанином. В итоге молодой гость столицы откусил горожанину часть уха, рассказали в Департаменте охраны МВД.

Судя по опубликованному видео, драка произошла возле бара. Один из мужчин заявил приехавшим на вызов силовикам о своем оппоненте, что «он на меня напал». Другой возразил, что «подошел стрельнуть зажигалку». На фоне женский голос кричит, что у одного из участников потасовки «нет уха, боже мой».

Пострадавший добавил, что «ухо у меня грызанули», однако на пути в служебную машину призывал кричавшую об откушенном ухе девушку молчать и говорил, что «упал».

В итоге был задержан 26-летний житель Пружан. Он причинил тяжкие телесные повреждения 30-летнему минчанину.

«В пылу драки нападавший откусил часть уха своему оппоненту. Пострадавшего немедленно госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — рассказали в милиции.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников