Турция заключила газовое соглашение с США сроком на 20 лет

Турция заключила газовое соглашение с США сроком на 20 лет1
- 24.09.2025, 20:02
Поставки газа по этому контракту начнутся уже в 2026 году.
Турция будет сотрудничать с США в области поставок сжиженного природного газа (СПГ): между турецкой национальной компанией BOTAŞ и американской Mercuria, одной из ведущих мировых энергетических групп, подписано соглашение сроком на 20 лет.
Об этом министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар сообщил в соцсети Х в среду, 24 сентября.
«Это соглашение повышает эффективность BOTAŞ в мировой торговле СПГ, а также поддерживать долгосрочное видение нашей страны по безопасности поставок, ценовой стабильности и диверсификации ресурсов», - добавил Байрактар.
Поставки газа по этому контракту начнутся уже в 2026 году. В рамках поставок, которые начнутся в 2026 году, Турция будет получать примерно 4 миллиарда кубических метров СПГ ежегодно, что эквивалентно примерно 70 миллиардам кубических метров природного газа в целом, как с наливных терминалов в США, так и с газификационных объектов в Турции, Европе и Северной Африке.
Министр отметил, что вопрос сотрудничества в энергетической сфере будет на повестке дня встречи президентов США и Турции 25 сентября.
«Я надеюсь, что это соглашение будет полезным для нашей страны и всех заинтересованных сторон», добавил Байрактар.