Из Беларуси пытались незаконно вывезти картошку

Из Беларуси пытались незаконно вывезти картошку3
- 24.09.2025, 20:05
Что было дальше.
Россельхознадзор накрыл очередной канал нелегальной поставки овощей.
В пункте пропуска «Красный Камень» в Злынковском районе таможенники остановили автомобиль, который вез в Россию картошку. Напомним, что это подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска.
В грузовом отсеке фуры находилось 22 т картофеля. Водитель пояснил, что везет товар в Ростовскую область. Правда, предъявить документы, подтверждающие безопасность продукции не смог. Точнее, фитосанитарный сертификат мужчина показал, но документ оказался недействительным.
В итоге Россельхознадзор запретил ввозить в страну эти овощи. К счастью, продукцию не уничтожили, а вернули отправителю.
Конечно же, без санкций не обошлось. Виновный привлечен к административной ответственности.
Россельхознадзор напомнил, что нелегальные перевозки продукции высокого фитосанитарного риска могут способствовать проникновению на территорию страны и дальнейшему распространению различных опасных вредителей и болезней растений.