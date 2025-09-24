Из Беларуси пытались незаконно вывезти картошку 3 24.09.2025, 20:05

Что было дальше.

Россельхознадзор накрыл очередной канал нелегальной поставки овощей.

В пункте пропуска «Красный Камень» в Злынковском районе таможенники остановили автомобиль, который вез в Россию картошку. Напомним, что это подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска.

В грузовом отсеке фуры находилось 22 т картофеля. Водитель пояснил, что везет товар в Ростовскую область. Правда, предъявить документы, подтверждающие безопасность продукции не смог. Точнее, фитосанитарный сертификат мужчина показал, но документ оказался недействительным.

В итоге Россельхознадзор запретил ввозить в страну эти овощи. К счастью, продукцию не уничтожили, а вернули отправителю.

Конечно же, без санкций не обошлось. Виновный привлечен к административной ответственности.

Россельхознадзор напомнил, что нелегальные перевозки продукции высокого фитосанитарного риска могут способствовать проникновению на территорию страны и дальнейшему распространению различных опасных вредителей и болезней растений.

