Болтон: США должны самостоятельно брать на себя ведущую роль в ужесточении антироссийских санкций 24.09.2025, 20:15

Джон Болтон

Экс-советник президента США заявил, что ждать шаг от Европы в этом вопросе не стоит.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон резко раскритиковал заявление госсекретаря Марко Рубио об антироссийских санкциях. Рубио заявлял, что США ужесточат санкции только после того, как сделают это страны Европы.

«Говорить, что мы будем ждать европейцев, — это все равно, что говорить, что мы будем ждать Годо. Они нам его не предоставят», — отметил г Болтон в эфире CNN (цитата по The Hill). По его мнению, Вашингтон должен самостоятельно брать на себя ведущую роль в ужесточении антироссийских санкций.

«В ожидании Годо» — пьеса ирландского драматурга Сэмюэля Беккета. Главные герои, Владимир и Эстрагон, в течение всего произведения ждут некоего Годо, который так и не появляется до конца пьесы.

Ранее Рубио заявил, что США не намерены вводить новые меры против Москвы, пока европейские страны продолжают покупать большие объемы российской нефти и газа. Он подчеркнул, что именно страны Европы, зависящие от энергоресурсов из России, должны первыми прекратить их импорт. США уже отказались от таких закупок, однако ЕС продолжает ими пользоваться, что делает санкции неэффективными, считают в Вашингтоне.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com