13-летний мальчик из Афганистана чудом пережил перелет в отсеке шасси 24.09.2025, 20:24

На высоте 10 км.

13-летний мальчик из провинции Кундуз (Афганистан) чудом остался жив после опасного перелета из Кабула в Дели, спрятавшись в отсеке шасси пассажирского самолета авиакомпании Kam Air.

Инцидент произошел в воскресенье: рейс RQ-4401 приземлился в международном аэропорту имени Индиры Ганди около 11:00 по местному времени.

По сообщению индийского агентства PTI, мальчика обнаружили уже после посадки, когда он бродил возле самолета. Работники авиакомпании задержали его и передали Центральным силам промышленной безопасности (CISF), которые сопроводили подростка в Терминал 3 для допроса. Сам он объяснил, что попал в отсек центрального шасси «из любопытства».

Подросток провел почти два часа на высоте около 10 000 метров в тесном негерметичном пространстве. Эксперты отмечают, что пребывание в шасси на крейсерской высоте является крайне опасным: температура там падает ниже нуля, а уровень кислорода значительно снижается. Многие из таких «зайцев» теряют сознание при выпуске шасси и погибают от падения или переохлаждения.

Несмотря на риски, мальчик пережил полет без серьезных травм. При осмотре отсека шасси авиаработники нашли небольшой красный динамик, который, вероятно, принадлежал подростку. Indian Express пишет, что он изначально планировал добраться до Ирана и не знал, что рейс направляется в Дели.

Парень проник в аэропорт Кабула, присоединился к группе пассажиров и спрятался в задней нише самолета. При себе он имел только тот самый маленький динамик. После допроса его депортировали обратно в Кабул тем же рейсом в воскресенье.

Авиакомпания Kam Air и служба безопасности аэропорта объявили о пересмотре процедур, чтобы предотвратить появление безбилетных пассажиров в будущем. Хотя такие случаи редки, они случаются во всем мире. В 2022 году 22-летний кениец выжил в шасси грузового самолета, приземлившегося в Амстердаме, но значительная часть таких попыток заканчивается трагически.

Специалисты отмечают: даже кратковременные пробелы в системе безопасности аэропортов позволяют посторонним лицам проникать в самолеты, подвергая смертельному риску прежде всего самих нарушителей.

