Уолтц: Русские должны понять послание Трампа, что он не валяет дурака

4
  • 24.09.2025, 21:01
  • 2,194
Уолтц: Русские должны понять послание Трампа, что он не валяет дурака

Постпред США в ООН объяснил слова Трампа про Россию.

Американский президент Дональд Трамп не шутил и действительно готов задействовать в своей политике «и кнут, и пряник» в отношении Москвы, заявил постпред США при ООН Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

Накануне, 23 сентября, Трамп во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским согласился с тем, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те нарушат их воздушное пространство. Уолц сказал, что слова президента имеют здравый смысл.

«Русские должны понять послание президента, что он не валяет дурака, он невероятно серьезен, иранцы со всей болью осознали, что он использует и кнут, и пряник», — сказал Уолтц.

