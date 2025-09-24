Уолтц: Русские должны понять послание Трампа, что он не валяет дурака 4 24.09.2025, 21:01

2,194

Постпред США в ООН объяснил слова Трампа про Россию.

Американский президент Дональд Трамп не шутил и действительно готов задействовать в своей политике «и кнут, и пряник» в отношении Москвы, заявил постпред США при ООН Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

Накануне, 23 сентября, Трамп во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским согласился с тем, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те нарушат их воздушное пространство. Уолц сказал, что слова президента имеют здравый смысл.

«Русские должны понять послание президента, что он не валяет дурака, он невероятно серьезен, иранцы со всей болью осознали, что он использует и кнут, и пряник», — сказал Уолтц.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com