24 сентября 2025, среда, 22:30
Врачи рассказали про самый опасный гриб Беларуси

  • 24.09.2025, 21:51
  • 2,202
Его часто путают с шампиньонами и сыроежками.

В Беларуси за 8 месяцев 2025 года зафиксировали 30 случаев отравления грибами. Данные привели в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Пострадали 42 человека, причем известны и смертельные случаи.

К потенциально опасным грибам эксперты относят ложные опята, отдельные виды сыроежек и мухоморы.

Но самым опасной является бледная поганка, ее употребление в пищу может привести к весьма тяжелым последствиям.

Поганку, в отличие от того же мухомора, грибник способен легко перепутать с шампиньонами или же сыроежками.

Первые признаки отравления поганкой появляются уже через 1,5–3 часа. Человек ощущает слабость, возникает слюнотечение.

Затем начинается тошнота, перетекающая в мучительную многократную рвоту. Все это сопровождается головной болью и головокружением.

При более длительном воздействии яда начинается поражение нервной системы (расстройство зрения, галлюцинации, двигательное возбуждение, судороги), а также нарушения в деятельности сердечно-сосудистой системы, повышение температуры тела.

При появлении малейших признаков отравления следует сразу вызвать скорую или доставить пострадавшего в больницу.

Минздрав напоминает о важности соблюдения простых правил, чтобы избежать отравления грибами.

Во-первых, собирайте только те грибы, которые хорошо знаете. Есть специальные справочники. Там можно найти информацию о съедобных и ядовитых грибах. Если у вас есть хоть малейшие сомнения, лучше не рисковать.

После сбора важно сразу отсортировать и обработать грибы. Даже самый вкусный и безопасный представитель царства живой природы может стать опасным, если он перезрел или долго лежал без обработки.

Сортировку и приготовление продукта должны проводить только взрослые. Не покупайте на рынках поврежденные или перезрелые грибы. Это может привести к неприятным последствиям.

Не пробуйте незнакомые грибы на вкус. Все собранное обязательно нужно отваривать. При этом отвар следует сливать, так как грибы могут накапливать токсичные вещества.

