Врачи рассказали про самый опасный гриб Беларуси
- 24.09.2025, 21:51
Его часто путают с шампиньонами и сыроежками.
В Беларуси за 8 месяцев 2025 года зафиксировали 30 случаев отравления грибами. Данные привели в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Пострадали 42 человека, причем известны и смертельные случаи.
К потенциально опасным грибам эксперты относят ложные опята, отдельные виды сыроежек и мухоморы.
Но самым опасной является бледная поганка, ее употребление в пищу может привести к весьма тяжелым последствиям.
Поганку, в отличие от того же мухомора, грибник способен легко перепутать с шампиньонами или же сыроежками.
Первые признаки отравления поганкой появляются уже через 1,5–3 часа. Человек ощущает слабость, возникает слюнотечение.
Затем начинается тошнота, перетекающая в мучительную многократную рвоту. Все это сопровождается головной болью и головокружением.
При более длительном воздействии яда начинается поражение нервной системы (расстройство зрения, галлюцинации, двигательное возбуждение, судороги), а также нарушения в деятельности сердечно-сосудистой системы, повышение температуры тела.
При появлении малейших признаков отравления следует сразу вызвать скорую или доставить пострадавшего в больницу.
Минздрав напоминает о важности соблюдения простых правил, чтобы избежать отравления грибами.
Во-первых, собирайте только те грибы, которые хорошо знаете. Есть специальные справочники. Там можно найти информацию о съедобных и ядовитых грибах. Если у вас есть хоть малейшие сомнения, лучше не рисковать.
После сбора важно сразу отсортировать и обработать грибы. Даже самый вкусный и безопасный представитель царства живой природы может стать опасным, если он перезрел или долго лежал без обработки.
Сортировку и приготовление продукта должны проводить только взрослые. Не покупайте на рынках поврежденные или перезрелые грибы. Это может привести к неприятным последствиям.
Не пробуйте незнакомые грибы на вкус. Все собранное обязательно нужно отваривать. При этом отвар следует сливать, так как грибы могут накапливать токсичные вещества.