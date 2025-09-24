Врачи рассказали про самый опасный гриб Беларуси 24.09.2025, 21:51

2,202

Его часто путают с шампиньонами и сыроежками.

В Беларуси за 8 месяцев 2025 года зафиксировали 30 случаев отравления грибами. Данные привели в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Пострадали 42 человека, причем известны и смертельные случаи.

К потенциально опасным грибам эксперты относят ложные опята, отдельные виды сыроежек и мухоморы.

Но самым опасной является бледная поганка, ее употребление в пищу может привести к весьма тяжелым последствиям.

Поганку, в отличие от того же мухомора, грибник способен легко перепутать с шампиньонами или же сыроежками.

Первые признаки отравления поганкой появляются уже через 1,5–3 часа. Человек ощущает слабость, возникает слюнотечение.

Затем начинается тошнота, перетекающая в мучительную многократную рвоту. Все это сопровождается головной болью и головокружением.

При более длительном воздействии яда начинается поражение нервной системы (расстройство зрения, галлюцинации, двигательное возбуждение, судороги), а также нарушения в деятельности сердечно-сосудистой системы, повышение температуры тела.

При появлении малейших признаков отравления следует сразу вызвать скорую или доставить пострадавшего в больницу.

Минздрав напоминает о важности соблюдения простых правил, чтобы избежать отравления грибами.

Во-первых, собирайте только те грибы, которые хорошо знаете. Есть специальные справочники. Там можно найти информацию о съедобных и ядовитых грибах. Если у вас есть хоть малейшие сомнения, лучше не рисковать.

После сбора важно сразу отсортировать и обработать грибы. Даже самый вкусный и безопасный представитель царства живой природы может стать опасным, если он перезрел или долго лежал без обработки.

Сортировку и приготовление продукта должны проводить только взрослые. Не покупайте на рынках поврежденные или перезрелые грибы. Это может привести к неприятным последствиям.

Не пробуйте незнакомые грибы на вкус. Все собранное обязательно нужно отваривать. При этом отвар следует сливать, так как грибы могут накапливать токсичные вещества.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com