24 сентября 2025, среда, 22:30
Президент Аргентины выдвинул территориальные претензии к Британии

  • 24.09.2025, 22:02
  • 1,178
Президент Аргентины выдвинул территориальные претензии к Британии
Хавьер Милей

Речь идет о Фолклендских островах.

Аргентина считает Фолклендские острова «оккупированными» Британией и хочет переговоров для их «возвращения».

Об этом во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил президент Аргентины Хавьер Милей, сообщает Sky News.

Аргентинский президент сказал, что хочет поднять несколько «чувствительных и крайне важных вопросов».

«Я хочу вновь подтвердить нашу законную претензию на суверенитет над Мальвинскими (Фолклендскими - ред.) островами и прилегающими морскими районами, которые продолжают быть незаконно оккупированными», - заявил Милей.

Также он раскритиковал ООН. По словам президента, ООН должна измениться, поскольку главная цель Организации — сохранять международный мир и безопасность, а «все остальное должно служить этой цели».

Он также призвал ООН стать более институционально эффективной, не позволять международному сотрудничеству блокировать экономический рост и признать, что там, где вопросы можно решить на национальном уровне, они должны решаться именно так.

Аргентина претендует на Фолклендские острова (Мальвинские острова) на основании исторических и географических аргументов.

Страна считает, что архипелаг, расположенный всего в 500 километрах от ее побережья, должен быть частью ее суверенной территории, так как был захвачен Великобританией в начале XIX века. Аргентинское правительство утверждает, что население островов было переселено британцами и что колонизация была незаконной, нарушая права Аргентины на территорию, которая исторически входила в состав испанских колоний Южной Америки.

Кроме того, архипелаг имеет стратегическое значение для контроля над морскими путями и рыбными ресурсами Южной Атлантики.

