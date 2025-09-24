закрыть
24 сентября 2025, среда
Названа цена самой дорогой чашки кофе в мире

  • 24.09.2025, 22:10
Проданная в Дубае чашка кофе попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Названа цена самой дорогой чашки кофе в мире, попавшей в Книгу рекордов Гиннесса. Соответствующий материал появился на сайте справочника.

Так, стоимость данной позиции, продающейся в кофейне Roasters Specialty Coffee House в Дубае, на 13 сентября составила 2,5 тысячи дирхамов .

Отмечается, что данный напиток был приготовлен вручную методом «пуровер» (с помощью фильтра и воронки — прим.) При этом в процессе использовались одни из самых редких кофейных зерен в мире — Hacienda La Esmeralda из Панамы.

