Названа цена самой дорогой чашки кофе в мире
- 24.09.2025, 22:10
Проданная в Дубае чашка кофе попала в Книгу рекордов Гиннесса.
Названа цена самой дорогой чашки кофе в мире, попавшей в Книгу рекордов Гиннесса. Соответствующий материал появился на сайте справочника.
Так, стоимость данной позиции, продающейся в кофейне Roasters Specialty Coffee House в Дубае, на 13 сентября составила 2,5 тысячи дирхамов .
Отмечается, что данный напиток был приготовлен вручную методом «пуровер» (с помощью фильтра и воронки — прим.) При этом в процессе использовались одни из самых редких кофейных зерен в мире — Hacienda La Esmeralda из Панамы.