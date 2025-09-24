закрыть
«В Беларуси я разлюбил картошку»

  • 24.09.2025, 22:31
  • 3,424
«В Беларуси я разлюбил картошку»
Фото: onliner.by

Египтянин женился на белоруске и переехал в Брест.

С семьей Бенджамин (на всякий случай: это фамилия) мы встречаемся в Бресте — здесь египтянин Марко живет больше восьми лет, переехав когда-то из солнечной Хургады. Как и положено в красивых историях, уехать за тысячи километров от родного дома пришлось ради любви. Причем от знакомства на курорте с будущей женой до решения пожениться прошло меньше года. Марко и Галина признаются: провести сперва четыре месяца, а потом еще девять на расстоянии было непросто. Зато спустя годы получилось создать большую семью, построить дом и даже начать развивать свое дело, пишет «Онлайнер».

«Глядя на Марко, подумала: какие же красивые у него ресницы!»

Первое, что впечатляет при знакомстве с Марко, — это практически безупречный русский. Чуть позже он расскажет, что учить язык решил вовсе не из-за желания переехать, а чтобы понимать разговоры туристов, отдыхающих в Египте. Фишка в том, что задолго до переезда в Беларусь Марко работал аниматором в одном из отелей Хургады. Собственно, с этого и началась история их отношений с брестчанкой Галиной.

Белоруска уверяет, что прилетела в Египет просто отдохнуть, никаких мыслей о курортных романах у нее не было. На вопрос, кто кого заприметил первым, мужчина тут же отвечает: это была судьба.

— Я больше 15 лет работаю аниматором: показываю световые, огненные и экстремальные шоу. Развлекательная программа для туристов шла целыми днями. В один из них я заметил будущую жену, которая сидела вместе с сестрой. Дальше мы начали общаться, а потом все, она меня соблазнила, — смеется Марко, поглядывая на жену.

— Теперь я расскажу правду, — подхватывает Галя. — Он подошел к нам, рассказал, что устраивает экстремальное шоу. Помню, как слушала и думала: какие же красивые у него ресницы!

Сперва Марко проявлял скорее дружеское или даже родительское внимание и заботу в отношении к девушкам. Например, как-то заступился за Галю и ее сестру — дело было в излишнем и настойчивом внимании от незнакомца.

— Первое время между нами вообще ничего не было! — уверяет мужчина. — Но интерес постепенно нарастал.

Марко, который еще секунду назад говорил со смехом, тут же становится серьезнее и рассказывает, что будущая жена покорила его сдержанностью. Ведь за столько лет работы аниматором, да еще и в окружении туристов случалось всякое.

Кстати, о сфере развлечений. В нее Марко попал далеко не сразу. Он рассказывает, что когда-то все начиналось с фармацевтики. К слову, из местного университета Марко отчислился из-за конфликта с преподавателем, но эту историю он предпочитает не развивать.

— Мой брат открыл аптеку — мы владели ей в равных долях, плюс у меня были еще две аптеки. Но тут я попадаю в аварию — пришлось продать все, что было. Деньги пошли на операцию. Естественно, они быстро закончились, я же остался на костылях.

Какое-то время Марко раздавал рекламные листовки, а дальше устроился маркетологом и ездил с командировками по всей стране.

— Потом компания закрылась, снова появились финансовые проблемы. В этот момент я встретил знакомого, который как раз купил отель и искал танцоров.

Марко признается, что неплохо танцевал еще с детства. Но оказалось, что только танцевального мастерства для работы с туристами маловато, неплохо бы еще знать иностранные языки. С английским проблем не было: в египетских школах его часто учат уже с первого класса.

— Как-то, сидя в компании туристов в отеле, я услышал, как девушки тихо обсуждают что-то между собой, смотрят на меня и смеются. Решил, что нужно наконец учить русский. Начал с того, что вбил в поисковике «русское кино». Первым фильмом, который я посмотрел, был «Любовь и голуби». Слова, которые мне тогда запомнились и показались интересными: «Людк! Сучка крашеная!» — «Почему же крашеная? Это мой натуральный цвет», — с улыбкой цитирует по памяти Марко.

Прокачать язык до более-менее нормального уровня получилось всего за три месяца. Сейчас, уверяет герой, уже с родным арабским стало сложнее, даже мысли в голове «звучат» на русском.

— Как-то созванивался с братом и рассказывал ему, что у нас с женой годовщина. Он меня останавливает и говорит, мол, не понимает, о чем речь. Оказалось, что я не мог нормально сформулировать мысль. Дело не в том, что я забываю язык, но мне стало сложнее соображать на арабском. Говорю, говорю — и бац, забываю какое-нибудь слово.

«Через четыре месяца я вернулась в Египет»

В отношениях Марко и Галине удалось избежать языкового барьера, но оставались другие: время и расстояние. Отпуск у белоруски планировался всего на две недели. Супруги рассказывают, как впервые прощались в аэропорту: девушка, уверяет Марко, в моменте и не пыталась скрывать слезы. Дальше, несмотря на расстояние, общение не прервалось: прогулки и поездки заменили переписки и созвоны.

— Через четыре месяца я снова прилетела в Египет на две недели, — рассказывает Галина. — Затем мы снова разъехались — в этот раз уже на девять месяцев. Но уже начали готовиться к венчанию в Египте — просто решили все между собой.

— У кого-то на расстоянии отношения охлаждаются, а у других «температура», наоборот, растет до 1000 градусов, — объясняет Марко. — Я перестал ходить на дискотеки с отдыхающими. Если же было запланировано мое персональное шоу, то я приезжал, выступал и тут же уезжал обратно. Галя мне ничего не говорила, просто не хотелось, чтобы она переживала.

— Галя, не ревнуете мужа?

— Конечно! — отвечает за жену Марко.

— На самом деле, нет, — улыбается белоруска. — Все зависит от того, как мужчина себя ведет.

Параллельно пара обсуждала, где семья будет жить после свадьбы. В какой-то момент рассматривали и вариант переезда Галины в Хургаду. Белоруска с улыбкой вспоминает, как позже Марко пришлось везти обратно в Беларусь огромный чемодан, наполненный ее вещами. Причин все же переехать в Брест, объясняет пара, было несколько. Но главная — здесь было привычнее дочерям белоруски (о них мы расскажем чуть позже).

— С мамой Марко я познакомилась, пока была в Беларуси, мы говорили с ней по телефону. Когда же я снова приехала в Египет, мы увиделись лично. Конечно, перед встречей я волновалась. Помню, как мы ехали в Каир из Хургады, на мне было легкое платье — я ужасно замерзла.

— Я был в шоке: замерзнуть в Египте! — восклицает Марко. — А у меня с собой не было никакой одежды, еще и такси опаздывало.

Сейчас оба с улыбкой вспоминают, как Галя и будущая свекровь объяснялись в прямом смысле на пальцах. Мама, рассказывает Марко, не знает английского, но учила французский. А вот Галя не понимала ни арабского, ни французского. Так что пришлось общаться жестами — например, каким-то образом удалось договориться, кто нарежет овощи в салат.

— После знакомства с родителями Марко я поняла, почему он настолько заботливый: все дело в воспитании. Еще до свадьбы его мама говорила мне, чтобы в их доме я отдыхала, она всем займется сама.

На брак с иностранкой, уверяет Марко, родители отреагировали без возражений. Хотя принять мысль о расставании с младшим сыном маме и было сложно: старшие дети тоже обзавелись семьями и разъехались по нескольким странам.

— Но с мамой я постоянно на связи, — уверяет Марко.

«Беременность стала шоком»

Венчалась пара в православной церкви в Египте: вся семья Марко исповедует христианство. На родине, поясняет герой, такой брак автоматически признается и как гражданский. Само торжество было скромным, присутствовали только близкие жениха.

— После переезда в Беларусь мы поженились еще раз — уже в брестском загсе. Кстати, в Египте моя церковь разводит людей только в двух случаях: измены или смерти — все, — удивляет Марко.

— А если кто-то из супругов скажет, мол, «я тебя больше не люблю»?

— Нет, не работает. До свадьбы паре дают примерно два года, чтобы они могли друг друга узнать. Помолвка тоже регистрируется в церкви — вот ее разорвать можно.

После свадьбы Марко предстоял переезд в Брест. Оказалось, что рейс из Египта в Беларусь стал для него первым перелетом в жизни. О стране, где ему предстояло жить с женой, он тогда знал крайне мало. И даже больше: специально ничего не гуглил.

— Дело в том, что я работаю с 10 лет. Так что я всегда знал, что в любой стране найду себе занятие, — спокойно объясняет собеседник.

Следом задаем ужасно банальный, но все же кажущийся интересным вопрос: каково человеку, выросшему в Африке, впервые увидеть снег?

— Не могу сказать, что увиденное меня напугало, — улыбается Марко. — Помню, что я позвонил маме по видеосвязи, чтобы показать, насколько это красиво.

Но переменчивая погода в умеренных широтах — это далеко не все, с чем предстояло познакомиться в Беларуси. В Бресте у Галины подрастали две дочери: Алина и Настя. Старшей на тот момент было 9 лет, младшей — 6.

— Родного отца в жизни дочек практически не было, поэтому потерю после развода они не ощутили. Наоборот, нам стало даже спокойнее, — объясняет мама. — До переезда Марко общался с девочками по видеосвязи, передавал им через меня подарки. Муж же умеет найти подход к детям. Старшие дочери называют его «папа Марко».

— Они для меня родные, — твердо говорит Марко. — Мы живем под одной крышей, и я всегда буду их защищать — об этом знают все, даже у них в школе.

Шесть лет назад в семье Марко и Гали появились и общие дети — близняшки Эмилия и Эльвира. Третья беременность, признается белоруска, стала неожиданностью. Галина с улыбкой говорит, что тогда считала: 33 года — это уже серьезный возраст для появления младенца в семье.

— Я еще и накаркал, пошутил, мол, а что, если будет двое детей сразу? — смеется Марко.

— Для меня это был шок! Даже выносить такую беременность непросто, — улыбается Галина. — Старшие девочки были очень рады рождению сестер. Они даже стали нянечками — могли и покормить, и поиграться.

Конечно, двое маленьких детей — это физически тяжело. Марко каждый день просыпался в пять утра, ехал на первую, а затем на вторую работу, параллельно строил дом. При этом я могла банально не успеть что-то приготовить — это никогда не вызывало проблем, хотя существует такой стереотип о восточных мужчинах. Он просто шел в магазин и покупал все нужное. Чтобы дать мне передохнуть, он мог еще и до трех часов ночи просидеть рядом с девочками.

«За копейки работал на стройке»

Кстати, о работе. Первое время после переезда Марко в Беларусь с этим было сложнее всего.

— Мы делали ставку на развлекательную сферу: экстремальные и огненные шоу, — рассказывает Галя. — Там, в Египте, таких артистов приглашают даже на открытие кафе. У нас же подобные развлечения не были особенно популярны. Поэтому первое время Марко работал на стройке, даже разгружал мешки с сахаром, причем делал все это за копейки.

Совсем от работы в творческой сфере Марко не отказывался. Например, обращался в Бресте к организаторам свадеб и вечеринок, администраторам кафе и ресторанов — везде предлагал свои услуги по организации необычных шоу.

— Заказы приходили, но их было совсем немного. Кто-то мог сказать, мол, «и без тебя людей хватает». Хотя для нас те же экстремальные шоу, когда Марко стоит на гвоздях или стекле, — это что-то новое и необычное.

Сейчас три дня в неделю Марко работает культорганизатором в брестском санатории «Надзея», еще выступает на мероприятиях и принимает участие в благотворительных мероприятиях. Как объясняет пара, все силы они направили на развитие собственного дела по организации развлекательных шоу.

Марко рассказывает, что уже зарегистрировал ИП, скоро планирует запускать рекламу и договаривается о выступлениях на разных площадках Беларуси. Жена тем временем взяла на себя роль менеджера — например, следит за наполняемостью соцсетей мужа.

Отрывки шоу Марко можно посмотреть в Instagram. Особенно впечатляют публику экстремальные представления — например, когда мужчина танцует на осколках стекла, а затем ложится на них грудью и лицом. Везде дисклеймер: не повторять, работает профессионал.

— Как-то на выступлении в Березино я получил травму: стекло вошло в ногу на 2,5 сантиметра. После моего выступления пол отмывали три раза! Бывало, что мне делали операцию, затем я заклеивал ногу пластырем и снова шел выступать. Для таких шоу это нормально, всякое случается. Я же очень люблю свою работу.

«Единственный минус — здесь я разлюбил картошку»

В Беларуси Марко живет уже восемь лет. Все официально: сейчас оформлен ВНЖ на 10 лет. Отказываться от египетского паспорта, поясняет герой, он не планирует. А еще так удобнее семье: например, чтобы слетать в Египет, Гале и детям не нужно оформлять визы. В противном случае по «бумажным» вопросам пришлось бы ездить в Москву, поскольку египетского консульства в нашей стране нет.

Во время интервью Марко не раз говорит, что любит Беларусь так же, как и родной Египет. Хотя за годы жизни здесь случались и не самые приятные вещи.

— Как-то взрослый мужчина сказал: «Опять обезьяна к нам приперлась». Это не только оскорбление конкретного человека, но и унижение всех людей. На такое я отвечаю, что, во-первых, я не живу здесь за чей-то счет, а плачу налоги и сам зарабатываю. Игнорировать такие истории не могу — отвечаю как минимум для того, чтобы преподать человеку урок. Я люблю людей, но это не означает, что мне можно прыгать на шею.

С момента переезда Марко был в Египте всего дважды. Последний раз на родину вместе с ним летали жена и младшие дочери — старшие сами решили остаться в Беларуси.

Оказалось, что во время этого отпуска Марко впервые поехал смотреть пирамиды. Пожимая плечами, он спокойно объясняет: все это давно сделал кто-то другой, ему же интереснее тратить силы и время на создание чего-то своего.

— Вообще, для меня нет слова «отпуск»: я морально устаю от того, что ничего не делаю, — улыбается Марко. — Я не любитель путешествовать, если есть время, лучше сделаю что-нибудь полезное. Да, с семьей мы ездили по Беларуси, но каждый раз случались какие-нибудь ЧП. Как-то собрались в Минск, чтобы посмотреть на Национальную библиотеку, — по дороге у нас сломалась машина. В итоге я шесть часов бегал по гаражам и искал запчасти — все это я мог сделать и дома.

— В этом браке я забыла, что такое заниматься документами, ходить куда-то по инстанциям и что-то решать — всем занимается он, — продолжает Галя. — Конечно, есть домашние дела — они чаще на мне. Хотя готовит Марко вкусно, причем блюда как белорусской, так и арабской кухни. Представьте, даже слоеное тесто делает сам!

— Честно, раньше я обожал картошку. А как только переехал в Беларусь, началось: «Что надо в магазине?» — «Картошка!» Даже как-то общаюсь с тещей, она мне: «Идем на огород, там и поговорим». Так что единственный минус от переезда — здесь я разлюбил картошку, — смеется Марко.

