Рубио выдвинул Лаврову условия во время встречи в США 2 24.09.2025, 22:40

3,458

Госсекретарь США повторил призыв президента Трампа прекратить убийства.

Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели встречу в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на официальное сообщение Государственного департамента США.

Представитель Госдепартамента Томми Пиггот подтвердил, что Лавров и Рубио провели встречу, как и планировалось ранее. Во время встречи российскому министру выдвинули ряд условий.

«Госсекретарь повторил призыв президента Трампа (президента США Дональда Трампа, - ред.) прекратить убийства и необходимость того, чтобы Москва приняла существенные шаги для достижения долгосрочного урегулирования российско-украинской войны», - говорится в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com