25 сентября 2025, четверг, 0:00
Рубио выдвинул Лаврову условия во время встречи в США

2
  • 24.09.2025, 22:40
  • 3,458
Госсекретарь США повторил призыв президента Трампа прекратить убийства.

Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели встречу в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на официальное сообщение Государственного департамента США.

Представитель Госдепартамента Томми Пиггот подтвердил, что Лавров и Рубио провели встречу, как и планировалось ранее. Во время встречи российскому министру выдвинули ряд условий.

«Госсекретарь повторил призыв президента Трампа (президента США Дональда Трампа, - ред.) прекратить убийства и необходимость того, чтобы Москва приняла существенные шаги для достижения долгосрочного урегулирования российско-украинской войны», - говорится в сообщении.

