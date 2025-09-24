Рубио выдвинул Лаврову условия во время встречи в США

Рубио выдвинул Лаврову условия во время встречи в США2
- 24.09.2025, 22:40
Госсекретарь США повторил призыв президента Трампа прекратить убийства.
Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели встречу в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на официальное сообщение Государственного департамента США.
Представитель Госдепартамента Томми Пиггот подтвердил, что Лавров и Рубио провели встречу, как и планировалось ранее. Во время встречи российскому министру выдвинули ряд условий.
«Госсекретарь повторил призыв президента Трампа (президента США Дональда Трампа, - ред.) прекратить убийства и необходимость того, чтобы Москва приняла существенные шаги для достижения долгосрочного урегулирования российско-украинской войны», - говорится в сообщении.