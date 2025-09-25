закрыть
25 сентября 2025, четверг, 3:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский встретился с президентом ЮАР

  • 25.09.2025, 2:36
Зеленский встретился с президентом ЮАР

Что обсуждали.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил за вовлеченность ЮАР в мирный процесс.

Сирил Рамафоса поделился деталями своих последних контактов с российским руководителем.

Президент Украины подчеркнул, что, в отличие от России, Украина готова к встрече на уровне лидеров без каких-либо предварительных условий. Президенты согласились, что этот саммит должен пройти в третьей стране. Южно-Африканская Республика, как и многие другие государства в мире, готова принять такую встречу у себя.

Владимир Зеленский рассказал президенту ЮАР, что сейчас Россия эскалирует агрессию, усиливает удары дронами по гражданским объектам, и проинформировал о текущем развитии событий на фронте.

Лидеры стран обсудили меры при совместном участии в ближайшее время.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников