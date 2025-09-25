Зеленский встретился с президентом ЮАР
- 25.09.2025, 2:36
Что обсуждали.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Об этом сообщается на сайте президента.
Отмечается, что Зеленский поблагодарил за вовлеченность ЮАР в мирный процесс.
Сирил Рамафоса поделился деталями своих последних контактов с российским руководителем.
Президент Украины подчеркнул, что, в отличие от России, Украина готова к встрече на уровне лидеров без каких-либо предварительных условий. Президенты согласились, что этот саммит должен пройти в третьей стране. Южно-Африканская Республика, как и многие другие государства в мире, готова принять такую встречу у себя.
Владимир Зеленский рассказал президенту ЮАР, что сейчас Россия эскалирует агрессию, усиливает удары дронами по гражданским объектам, и проинформировал о текущем развитии событий на фронте.
Лидеры стран обсудили меры при совместном участии в ближайшее время.