Беспилотники вторглись в воздушное пространство Дании 2 25.09.2025, 7:50

6,724

Закрыт аэропорт «Ольборг».

Аэропорт «Ольборг» на севере Дании закрыт из-за дронов в его воздушном пространстве.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию Северной Ютлантии в соцсети Х.

Первое сообщение о неизвестных беспилотниках в небе над аэропортом «Ольборг» появились около полуночи.

«Возле аэропорта «Ольборг» замечены дроны, воздушное пространство закрыто. Полиция на месте происшествия, проводит расследование», - говорится в публикации полиции административного региона Северная Ютландия в соцсети Х.

Представитель аэропорта в комментарии Reuters подтвердил, что датский аэропорт «Ольборг» сейчас закрыт из-за дронов в его воздушном пространстве.

В то же время, он отказался комментировать количество дронов.

По его словам, время прилета и вылета изменили четыре рейса, в том числе два самолета SAS, один Norwegian и один KLM.

Обновлено в 02:50

Местные СМИ со ссылкой на полицию Южной и Южной Ютландии сообщили, что дроны были замечены вблизи еще трех аэропортов - в Эсбьерге, Сьоннербордзе и Скридструпе.

На авиабазе «Скридструп» базируются датские истребители F-16 и F-35.

Беспилотники в небе над Европой

Всего за два дня до этого - вечером 22 сентября - несколько неизвестных дронов нарушили воздушное пространство Дании. Аэропорт Копенгагена прекращал работу почти на четыре часа.

Утром следующего дня дроны самостоятельно покинули район, работа аэропорта была восстановлена.

Датская полиция впоследствии сообщила, что дронами управлял «компетентный оператор».

На следующий день - в ночь на 23 сентября - была остановлена работа аэропорта «Гардермуен» в столице Норвегии, Осло. Причиной также стали беспилотники.

В Дании не исключают российский след в провокациях с дронами, поскольку недавно беспилотники РФ вторглись в небо Польши и Румынии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com