Польша ночью открыла границу с Беларусью 1 25.09.2025, 8:35

2,426

Первым оформили невезучий автобус, который не успел проскочить перед самым закрытием.

Польша ночью 25 сентября возобновила движение через границу с Беларусью, которая оставалась закрытой почти две недели. В том числе заработал пассажирский погранпереход «Брест — Тересполь». Белорусская таможня начала принимать транспорт еще до назначенного времени — первым оформили автобус, который не успел попасть в Польшу перед самым закрытием границы, пишет «Зеркало» со ссылкой на «Первый информационный».

Ближе к 23 часам в очереди в пункте пропуска «Брест» выстроились пять микроавтобусов и около двух десятков автобусов с польскими и белорусскими номерами. К этому времени в электронной очереди было зарегистрировано 3342 легковых автомобиля и 45 туристических автобусов.

В 23.15 беларусские таможенники начали оформлять транспорт. Первый же пассажирский автобус на польских номерах оказался одним из последних, которые не успели пересечь границу перед закрытием польского шлагбаума в ночь на 12 сентября. Он следует по маршруту Гомель — Могилев — Брест — Варшава — Познань.

Еще накануне автобус направлялся на литовскую границу, однако по пути перевозчику поступило сообщение о том, что Польша все-таки может открыть границу в ночь на 25 сентября. Они сразу сменили направление: перевозчик перенаправил водителя и пассажиров на белорусско-польский участок. Группа ожидала пересечения границы с вечера 23 сентября.

Примерно за десять минут до назначенного времени открытия границы польские пограничники демонтировали установленные там заграждения. В полночь 25 сентября по местному времени (1.00 по белорусскому) на польскую сторону запустили первый транспорт — приграничное движение было возобновлено.

Напомним, 23 сентября министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении движения через границу с Беларусью. Решение вступило в силу в полночь 25 сентября. До этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в случае обострения обстановки на границе с Беларусью правительство страны «без колебаний» вновь закроет погранпереходы.

Движение было восстановлено в обоих направлениях — и для въезда в Польшу, и для выезда в Беларусь. Открылись автомобильный переход «Тересполь — Брест» для легковых машин и «Кукурыки — Козловичи» для грузового транспорта.

Кроме того, возобновлена работа железнодорожных грузовых переходов: «Кузница Белостокская — Гродно», «Семянувка — Свислочь» и «Тересполь — Брест».

Граница была закрыта 12 сентября в связи с «растущим числом провокаций со стороны России и Беларуси» и совместными военными учениями «Запад-2025».

