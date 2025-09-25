Польша ночью открыла границу с Беларусью

Польша ночью открыла границу с Беларусью1
- 25.09.2025, 8:35
Первым оформили невезучий автобус, который не успел проскочить перед самым закрытием.
Польша ночью 25 сентября возобновила движение через границу с Беларусью, которая оставалась закрытой почти две недели. В том числе заработал пассажирский погранпереход «Брест — Тересполь». Белорусская таможня начала принимать транспорт еще до назначенного времени — первым оформили автобус, который не успел попасть в Польшу перед самым закрытием границы, пишет «Зеркало» со ссылкой на «Первый информационный».
Ближе к 23 часам в очереди в пункте пропуска «Брест» выстроились пять микроавтобусов и около двух десятков автобусов с польскими и белорусскими номерами. К этому времени в электронной очереди было зарегистрировано 3342 легковых автомобиля и 45 туристических автобусов.
В 23.15 беларусские таможенники начали оформлять транспорт. Первый же пассажирский автобус на польских номерах оказался одним из последних, которые не успели пересечь границу перед закрытием польского шлагбаума в ночь на 12 сентября. Он следует по маршруту Гомель — Могилев — Брест — Варшава — Познань.
Еще накануне автобус направлялся на литовскую границу, однако по пути перевозчику поступило сообщение о том, что Польша все-таки может открыть границу в ночь на 25 сентября. Они сразу сменили направление: перевозчик перенаправил водителя и пассажиров на белорусско-польский участок. Группа ожидала пересечения границы с вечера 23 сентября.
Примерно за десять минут до назначенного времени открытия границы польские пограничники демонтировали установленные там заграждения. В полночь 25 сентября по местному времени (1.00 по белорусскому) на польскую сторону запустили первый транспорт — приграничное движение было возобновлено.
Напомним, 23 сентября министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении движения через границу с Беларусью. Решение вступило в силу в полночь 25 сентября. До этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в случае обострения обстановки на границе с Беларусью правительство страны «без колебаний» вновь закроет погранпереходы.
Движение было восстановлено в обоих направлениях — и для въезда в Польшу, и для выезда в Беларусь. Открылись автомобильный переход «Тересполь — Брест» для легковых машин и «Кукурыки — Козловичи» для грузового транспорта.
Кроме того, возобновлена работа железнодорожных грузовых переходов: «Кузница Белостокская — Гродно», «Семянувка — Свислочь» и «Тересполь — Брест».
Граница была закрыта 12 сентября в связи с «растущим числом провокаций со стороны России и Беларуси» и совместными военными учениями «Запад-2025».