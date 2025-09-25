Как перестать есть сладкое раз и навсегда 25.09.2025, 8:59

Врач раскрыла секреты сахарной «ловушки».

Сахар может влиять на человеческий мозг подобно веществам, которые вызывают зависимость. И хотя у разных людей признаки этой зависимости проявляются по-разному, однако можно выделить главные из них, пишет Verywellhealth.

Врач, диетолог-нутрициолог Бриттани Поулсон на страницах издания рассказала, что ученые называют такие признаки сахарной зависимости:

- сильная тяга к сахару;

- употребление сладкой пищи или напитков, даже когда вы не голодны;

- частое переедание сладкой пищи;

- ощущение усталости или вздутие живота после еды;

- изменения настроения: повышенная раздражительность, депрессия, тревога;

- желание «заедать» сладким негативные эмоции;

- сокрытие того, что вы ели сладкое;

- прикладывание всех усилий, чтобы получить сладкое.

Какие причины возникновения зависимости от сахара

Поулсон пишет, что точно неизвестно, почему люди становятся зависимыми от сахара, однако есть некоторые предположения относительно возникновения этой проблемы.

Дисбаланс. Некоторые исследователи считают, что дисбаланс определенных веществ, в частности серотонина и аминокислоты триптофан (из которой производится серотонин), может способствовать тяге к сахару.

Некоторые лекарства. Отдельные медицинские препараты стимулируют чувство голода или влияют на уровень сахара в крови, повышая аппетит и, возможно, тягу к сладкому.

Привычка. Некоторые люди едят по привычке, например, всегда съедают что-то сладкое после основного приема пищи.

Недостаточное питание. Недостаточное потребление пищи может привести к ощущению недоедания, что в свою очередь может вызвать тягу к высококалорийной и легкодоступной пище.

Стресс. Стресс и другие эмоции являются распространенными триггерами тяги к сахару и другой успокаивающей пище.

Недостаточный сон. Плохое качество сна способствует повышенному потреблению обработанных продуктов и продуктов, богатых сахаром.

Какие риски сахарной зависимости

По словам врача, сахарная зависимость имеет ряд рисков для здоровья. Это:

- увеличение веса;

- кариес;

- воспаление;

- инсулинорезистентность и диабет второго типа;

- болезни сердца;

- депрессия.

Как избавиться от зависимости от сахара

Если без сладостей вы не можете обойтись, особенно если едите их несколько раз в день, нужно избавляться от сахарной зависимости, утверждает диетолог. Она рассказала, как это сделать?

Пить больше воды. Как свидетельствует исследование, поддержание водного баланса важно для общего здоровья и может помочь пищеварению и ощущению сытости.

Добавить больше клетчатки и белка в рацион. Клетчатка и белок помогают дольше чувствовать сытость и стабилизировать уровень сахара в крови.

Употреблять полезные жиры. Речь идет о жирах, содержащихся в жирной рыбе и орехах. Они усваиваются медленнее, чем сахар, предотвращая резкое повышение уровня сахара в крови и помогая уменьшить тягу к еде.

Наладить сон. Недосыпание может увеличить уровень гормона голода грелина, одновременно ограничив уровень лептина - гормона, подавляющего аппетит. Недостаточный сон также может снизить чувствительность к инсулину.

Регулярно заниматься физическими упражнениями. Физическая активность помогает уменьшить стресс и повысить уровень гормонов счастья - эндорфинов.

Избегать сладких напитков. Уменьшение потребления подслащенных напитков - простой способ уменьшить потребление сахара и избавиться от пустых калорий в рационе. Вместо этого выбирайте воду или другие напитки без сахара.

