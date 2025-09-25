закрыть
Проблемы со здоровьем сделали из Лукашенко посмешище

  • Андрей Карась, «Салідарнасць»
  • 25.09.2025, 9:09
Проблемы со здоровьем сделали из Лукашенко посмешище

«Садись, Саша, двойка».

В начале лета правитель предъявил претензии белорусам: «Что вы ноете, что вы воете?» И заявил, что на личном примере демонстрирует, как нужно работать на земле. Проверили, как же Александр Лукашенко проявил себя в прошлом сезоне.

В июне правитель несколько раз выставлял претензии белорусским гражданам. Сначала – за недовольство дефицитом картошки в магазинах.

– У нас ноют – начиная от деревни до районного центра и городов – люди, которые имеют свои дачи. Что вы ноете, что вы воете? У нас хватает семян. Ну так вы две борозенки для себя (посадите – С.), чтобы два мешка картошки (наросло – С.), – заявил Лукашенко 17 июня, перекладывая ответственность с властей за просчеты в ценовой политике.

Через несколько дней он пошел еще дальше. И выставил белорусам претензии и за нежелание выращивать картошку, и за нежелание обкашивать траву, да и вообще за нежелание работать на земле, как это вынуждены были делать в уже далеком прошлом:

– Если кто-то не готов окашивать свой участок и пять метров соседнего, если там старушка… Это не ко мне. Я это не очень понимаю. Я «президент», и мне (если) надо – обкосят, но я с косой хожу и ничего в этом зазорного не вижу.

Более того, он заявил, что показывает пример, когда высаживает деревья, косит траву, собирает урожай или рубит дрова:

– Я пользуюсь таким принципом: прежде чем в кого-то камень бросить или покритиковать, перед зеркалом встань и посмотри на себя. Всегда пользуюсь этим принципом.

Что ж, лето прошло, время обернуться назад и посмотреть, как работал Лукашенко на земле.

В косьбе травы он замечен не был – трудно представить, чтобы пресс-служба правителя упустила бы такой шанс попиарить шефа. Утверждение «я с косой хожу» так и осталось просто словами.

Не замечен был Лукашенко и в уборке урожая. Да, в прошлом правитель с ближайшим окружением и молодыми девушками копал картошку и убирал бахчевые – но те времена давно прошли. Как и забыты пенсионеры и люди с инвалидностью из Минского дома-интерната, куда возили урожай.

В июне правитель уверял чиновников: «Всех обеспечу картофелем, стоящих здесь точно». Но если вертикальщикам и выдали по пару мешков, то заслуги в этом рвавшего на себе рубаху Лукашенко явно не было.

Кстати, необычайное равнодушие правитель проявил в этом году и к уборке зерновых. Прежде во время «битвы за урожай» вертолет Лукашенко летал из района в район, где правитель делал вид, что без его контроля все полетит в тартарары.

А минувшим летом он выбрался в условные поля только дважды. Но, во-первых, это было совсем рядом с Минском – в Смолевичском районе. А, во-вторых (и это самое смешное), Лукашенко оба раза посетил одно и то же предприятие – «Озерицкий-Агро».

Если вынести за скобки заграничные поездки в Россию и Китай, то чем правитель занимался все лето? Проводил бесконечные совещания и встречи в своем Дворце Независимости.

Понятно, что Лукашенко не позволяют вести прежний образ жизни проблемы со здоровьем. Но мог бы попытаться хотя бы прикусить язык, а не предъявлять претензии остальным, выставляя себя на посмешище – «с косой хожу», «всех обеспечу картофелем».

Если бы после таких слов правитель описал свои реальные занятия в сочинении «Как я провел лето», то наверняка услышал бы строгую реакцию учителя: «Садись, Саша, двойка».

Андрей Карась, «Салідарнасць»

