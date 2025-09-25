«Российские оккупанты поставили крест на одной из операций на фронте» 25.09.2025, 9:19

Военный эксперт раскрыл подробности.

Российские оккупационные войска не имеют достаточного количества сил для продолжения наступления в Сумской области. Враг поставил крест на Сумской операции, считает руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук.

Такое мнение эксперт высказал в эфире телеканала FREEДОМ. По его словам, российский диктатор Путин и его генералы те подразделения, которые действовали сначала на Курском направлении, а затем и на Сумском, перебросили на Южное направление для восстановления боеспособности. Теперь же их передислоцировали на восток Украины, говорит специалист.

«Как раз во второй эшелон той группировки, которая наступает на Покровск. Еще раз подчеркнув таким образом важность Покровского направления для всего российского наступления на текущий момент», – пояснил Лакийчук.

По мнению эксперта, наступление оккупационных войск РФ в Сумской области имело второстепенный характер. Сейчас противник на севере ослаблен, считает Лакийчук, и задача врага скорее носит оборонительный характер, чем предусматривает дальнейшие попытки продвинуться в направлении Сум.

По словам Лакийчука, на Сумщине продолжаются активные боевые действия, а не позиционные бои.

