25 сентября 2025, четверг
Урсула фон дер Ляйен: Путин не хочет мира, Украина получит все необходимое для защиты

  • 25.09.2025, 9:35
Европа уже вложила 175 миллиардов в оборону и экономику страны.

Евросоюз будет и дальше поддерживать Украину военными и экономическими ресурсами. Европа уже вложила 175 миллиардов в оборону и экономику страны.

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью CNN.

«Мы будем железно стоять на стороне Украины. Это также означает предоставление военных возможностей, необходимых для защиты страны», - сказала фон дер Ляйен.

Борьба Украины и позиция ЕС

Глава Еврокомиссии отметила, что Украина борется не только за независимость и суверенитет, но и за соблюдение международного порядка.

По ее словам, эта война касается уважения к международной хартии, суверенитету и территориальной целостности государств.

«Доказательства убедительно показывают, что Путин является агрессором. Он не хочет мира, и именно поэтому международные правила должны соблюдаться», - заявила фон дер Ляйен.

Отношения с США и позиция Трампа

Фон дер Ляйен прокомментировала недавние заявления Дональда Трампа о войне в Украине.

По ее словам, США принимают решения самостоятельно, но ЕС всегда четко обозначал поддержку Киева.

Она подчеркнула, что именно Украина должна решать, какие территории защищать и к каким переговорам идти.

«Цель состоит в том, чтобы Путин сел за стол переговоров, потому что мы все хотим мира», - сказала она.

Энергетическая независимость Европы

Глава Еврокомиссии также заявила о сокращении зависимости Европы от российских энергоресурсов.

По ее словам, импорт угля из России прекращен полностью, а поставки нефти снизились до 3%.

«Три года назад Европа сильно зависела от российского газа. Сегодня мы почти избавились от российских ископаемых энергоресурсов, и теперь нужно завершить этот процесс», - отметила фон дер Ляйен.

Новые санкции против российского газа

Фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС готов ввести санкции против импорта российского СПГ.

Она пояснила, что в некоторых странах Европы поставки продолжаются, и это необходимо прекратить.

«Мы предложили санкционировать СПГ, который поступает на европейский рынок из России. В течение нескольких месяцев такие поставки должны быть полностью остановлены», - заявила глава Еврокомиссии.

