25 сентября 2025, четверг
В очереди в Польшу после открытия границы с Беларусью скопилось больше 3 тысяч легковушек

  • 25.09.2025, 9:46
Очереди есть и с польской стороны границы.

Польские пограничники, как и обещали, возобновили работу погранпереходов на границе с Беларусью в ночь на 25 сентября. К утру четверга в электронной очереди Государственного пограничного комитета Беларуси (ГПК) на выезд в Польшу было зарегистрировано больше трех тысяч легковушек, десятки автобусов и тысяча фур. Скопились очереди и по ту сторону границы.

В официальном Telegram-канале ГПК показали, как польские пограничники ночью демонтировали инженерные заграждения, которыми перекрывали движение по мосту через Западный Буг в пункте пропуска «Брест-Тересполь», а также поделились кадрами, как первые машины с белорусской стороны поехали в направлении Польши после открытия границы.

На время закрытия границы белорусские пограничники не прекращали работу своей электронной системы. В результате, по данным ГПК, по состоянию на 6:0025 сентября в электронной очереди на выезд из Беларуси через КПП в Бресте было зарегистрировано 3123 легковых автомобиля и 45 автобусов . Въезда в Польшу через грузовой погранпереход «Козловичи-Кукурыки» к утру ожидали уже 1015 фур.

А что с очередью на въезд в Беларусь?

Скопились очереди авто и по ту сторону границы. По данным польского издания Wirtualna Polska, на пассажирском переходе в Тересполе в очереди на выезд из Польши ожидают около 100 автомобилей. В основном это машины с белорусскими номерами. Еще порядка 400 грузовиков ожидают таможенного оформления и выезда из Польши через пограничный переход Кукурыки-Козловичи. Очередь здесь образовалась еще с утра среды, а к полудню там уже было более 200 фур.

«Пограничные переходы открылись, как и планировалось, в полночь. Движение осуществляется плавно и спокойно», — отчитался о возобновлении таможенного оформления на границе с Беларусью пресс-секретарь Палаты фискальной администрации в Люблине Михал Дерусь.

Он заявил, что таможенники и налоговики могут оформить до 400 грузовиков за одну 12-часовую смену, и если не будет прибывать еще больше машин, очередь может быть ликвидирована за сутки. «Следующие несколько часов покажут, увеличится ли этот поток или нет», — добавил представитель польского ведомства.

Он также добавил, что польские таможенная и налоговая службы сейчас работают в усиленном режиме — дополнительно пять сотрудников работают в таможенном отделении в Корощине и еще четыре — в Тересполе.

